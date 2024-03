dinsdag 5 maart 2024 om 16:38

UAE Emirates snelste in ploegentijdrit Parijs-Nice, Roglic verliest veel tijd op Evenepoel

UAE Emirates is in de ploegentijdrit van Parijs-Nice als grote winnaar uit de strijd gekomen. De formatie uit het Midden-Oosten klokte na net geen 27 kilometer de snelste tijd in Auxerre. Soudal Quick-Step eindigde slechts als vierde, maar kopman Remco Evenepoel deelt wel een flinke tik uit aan zijn grote rivaal Primoz Roglic.

Vorig jaar zat er een ploegentijdrit in Parijs-Nice en dat is de organisatie blijkbaar goed bevallen. De renners mochten zich dinsdag weer opmaken voor een tijdrit in ploegverband, en wel eentje van net geen 27 kilometer in en rond Auxerre. Het opvallende was dat niet de tijd van de vierde binnenkomer telde, zoals gebruikelijk is, maar dat iedere renner zijn eigen tijd kreeg. Net als vorig jaar.

Het uitgetekende traject was zeker niet te onderschatten. Er zaten weinig uitdagende bochten in het parcours, maar de wegen zijn allesbehalve vlak. In de eerste vijftien kilometer volgden al twee kortere hellingen. Na de tweede klim (4 km aan ruim 3%) werden de tussentijden opgemeten. Het tweede deel van de tijdrit was een stuk vlakker, sneller en geschikt voor de pure tijdrijders, met uitzondering van de laatste kilometer.

Astana Qazaqstan snel aan tussenpunt

Israel-Premier Tech beet om 14.40 uur het spits af, maar de formatie van onder meer Jakob Fuglsang en Pascal Ackermann zou geen rol van betekenis spelen in de strijd om de dagzege. Jakob Fuglsang – de klassementsman van dienst – bleef als laatste over en klokte af na 33:03. Goed voor een gemiddelde snelheid van 48,8 kilometer per uur. Deze tijd werd echter al snel verbeterd door de overgebleven renners van Alpecin-Deceuninck.

De Belgische ploeg dook zestien seconden (32:47) onder de tijd van Israel-Premier Tech, maar we hoefden niet lang te wachten op de volgende toptijd. 32:02: dat was de eindtijd die Alexey Lutsenko wist neer te zetten namens de mannen van Astana Qazaqstan. De Kazachse formatie reed als eerste formatie boven de vijftig kilometer per uur en was daarmee 45 seconden sneller dan Alpecin-Deceuninck.

De tijd van Astana Qazastan bleek wel een eerste richttijd, want teams als dsm-firmenich PostNL, Lotto Dstny en TotalEnergies beten hun tanden stuk op de 32:02. Dat het echter nog sneller kon, bewezen de mannen van UAE Emirates. De ploeg van João Almeida, Jay Vine en Brandon McNulty dook als eerste team onder de 32 minuten. Met een tijd van 31:23 waren ze liefst 39 seconden sneller dan de azuurblauwe mannen van Astana Qazaqstan.

Toptijd Soudal Quick-Step, maar weergoden gooien roet in eten

Maar was dit ook de winnende tijd? Daarvoor was het nog even wachten op de binnenkomst van Soudal Quick-Step, BORA-hansgrohe en Visma | Lease a Bike. Deze drie topteams leken op papier nog in staat om onder de tijd van UAE Emirates te duiken. Remco Evenepoel en zijn ploeggenoten maakten in elk geval al indruk aan het tussenpunt. De Belgische brigade bleek na veertien kilometer al zeventien seconden sneller dan eerste achtervolger UAE Emirates.

Het was vervolgens wachten op de doorkomst van BORA-hansgrohe, de ploeg van Primoz Roglic. Waar Soudal Quick-Step met zes renners voorbijkwam aan het tussenpunt, had Roglic na veertien kilometer nog maar twee renners in steun. De Duitse ploeg wist de schade desalniettemin te beperken tot slechts vier seconden. Intussen waren de weersomstandigheden helemaal omgeslagen. In Auxerre begon het vanuit het niets te hagelen. Dit was een flinke streep door de rekening van de teams, die nog moesten finishen.

UAE Emirates met de snelste tijd, gevoelige tik voor Roglic

Dit was zeker het geval voor de mannen van Soudal Quick-Step. Waar de Belgische ploeg aan het tussenpunt nog zeventien tellen sneller was dan UAE Emirates, bleek de formatie van Evenepoel aan de streep plots meer dan twintig seconden langzamer dan UAE Emirates. Ook bij BORA-hansgrohe zagen we een serieus verval. Roglic bolde binnen op 53 seconden van UAE Emirates en verloor zo liefst 32 tellen op zijn grote rivaal Evenepoel.

Na de finish van BORA-hansgrohe was alleen nog uitkijken naar de eindtijden van Visma | Lease a Bike en Groupama-FDJ. De Nederlandse formatie kwam ook niet in de buurt van de toptijd en noteerde de zesde tijd, op 38 seconden van UAE Emirates. Groupama-FDJ bleek nog langzamer en zo moet Laurence Pithie de gele leiderstrui na één dag alweer afgeven aan de Amerikaan Brandon McNulty.