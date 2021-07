Gevallen Vingegaard schuift op in Tour de France: “Hopelijk valt de schade mee”

Jonas Vingegaard is, nu Primož Roglič en Steven Kruijswijk zijn uitgeschakeld voor een goed klassement, de klassementskopman van Jumbo-Visma in de Tour de France. De Deen eindigde zaterdag keurig als tiende in de eerste Alpenetappe naar Le Grand-Bornand, maar kwam onderweg wel ten val.

Vingegaard ging onderuit in de afdaling van de Mont-Saxonnex, maar kon met een nieuwe fiets al snel weer zijn weg vervolgen. De beloftevolle Deen bleek in de finale sterk genoeg om de betere klassementsrenners te volgen, kwam als tiende over de streep in Le Grand-Bornand en is in het klassement opgeschoven naar de vijfde plaats, op exact vijf minuten van de voorlopig ongenaakbare Tadej Pogačar.

“Het was een loodzware etappe. De hele rit werd er volle bak gereden en in combinatie met het slechte weer was het afzien” vat ploegleider Grischa Niermann het samen. “Op de Col de Romme knalde de boel uit elkaar en liet Pogačar zien een klasse apart te zijn. We staan nu tweede (met Wout van Aert, red.) en vijfde in het klassement. Hopelijk valt de schade bij Jonas mee.”

Gisteren liet sportief manager Merijn Zeeman aan ons weten dat Vingegaard nu de ruimte krijgt om een goed klassement te rijden in de Tour, al is Zeeman ook realistisch. “Voor het geel zie ik ons niet meedoen met Vingegaard. Jonas is voor de eerste keer in de Tour. Hij krijgt alle tijd om te leren, we kijken met hem naar de lange termijn. Hij rijdt heel goed, alleen heeft hij helemaal geen enkele ervaring.”