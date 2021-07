Zeeman: “Nu gaan we zien hoe Vingegaard zich tot de klassementsrenners verhoudt”

Interview

Nadat kopman Primož Roglič minuten verloor in de heuveletappe naar Le Creusot, moet Jumbo-Visma noodgedwongen de plannen wijzigen in de Tour de France. Mogelijk is daarin ook een rol voor Jonas Vingegaard weggelegd. De debutant staat na een week elfde in het klassement.

“Ons doel was duidelijk aan de voorkant, met Primož, dat is niet gelukt. Dat betekent ook dat we ergens een toontje lager zingen over het klassement”, vertelde sportief directeur Merijn Zeeman bij de start van de achtste etappe naar Le Grand-Bornand. “Voor het geel zie ik ons niet meedoen met Vingegaard. Jonas is voor de eerste keer in de Tour. Hij krijgt alle tijd om te leren, we kijken met hem naar de lange termijn. Hij rijdt heel goed, alleen heeft hij helemaal geen enkele ervaring.”

Vingegaard, die in december 24 jaar werd, reed vorig jaar zijn eerste grote ronde met de Vuelta a España, waar hij kopman Roglič mede aan de eindzege hielp. “Daar koos hij zijn dagen uit. Ik denk dat iedereen Jumbo-Visma kent als een ploeg die altijd aan de lange termijn denkt, en met Jonas hebben we een langetermijnplan. Dit is een heel welkome ervaring voor hem en we komen in de toekomst zeker terug waarbij we de doelen voor hem heel hoog gaan stellen.”

Compleet andere koers

Dat ook Tourdebutanten het geel naar Parijs kunnen brengen, bewees Tadej Pogačar vorig jaar wel. “Jonas mag wel gewoon voor een goed klassement gaan, zeker. Maar kijk, we zijn nu een week onderweg. We hebben nog geen col omhoog gereden. Vandaag en morgen wordt een compleet andere koers en ga je veel beter de verhoudingen tussen de klassementsrenners zien, en hoe Jonas zich verhoudt tot die jongens. Misschien zijn er wel tien beter.”

In dat geval maakt de ploeg een nieuw plan voor de Deense renner, zei Zeeman. “Voor ons hangt er op dat vlak niets van af, behalve dat we in hem geloven voor de toekomst en hij in de toekomst een heel goede klassementsrenner kan worden.”