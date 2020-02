Getouwtrek rond Jaarmarktcross duurt voort: DVV Trofee of Superprestige?

U las het gisteren al. Nadat Niel vorige vrijdag werd gepresenteerd als nieuwkomer in de Superprestige editie 20-21, maakte Golazo bekend dat de Jaarmarktcross – zo heet de wedstrijd in Niel immers – zijn comeback maakt in de DVV Trofee. Hoe zit dat nu? Want een wedstrijd kan uiteraard geen deel uitmaken van twee regelmatigheidscriteria.

“De Jaarmarktcross maakt op 11 november zijn terugkeer als klassementscross, tot grote tevredenheid van de gemeente Niel.” Zo meldde het persbericht dat eventorganisator Golazo gisteren de wereld instuurde. “Het is de houder van de officiële organisatievergunning die beslist tot welk klassement een cross zal behoren”, vertelt Christophe Impens van Golazo aan WielerFlits. “Het heeft echter tot zaterdag geduurd, na bevestiging van de KBWB en de UCI, dat dit duidelijk werd. Ook al is dit altijd al zo geweest. En Golazo is sinds 2009 houder van de organisatievergunning van de Jaarmarktcross.”

Dat is het dan, denk je. Administratief foutje, dat straks wordt bedekt met de mantel der liefde. Niel terug naar de DVV Trofee en Flanders Classics vindt wel een nieuwe, achtste wedstrijd om de Superprestige compleet te maken. Kandidaten genoeg die staan te trappelen. Tot plots een statement van de gemeente Niel opduikt. Daarin staat dat de gemeente een kandidatuur indiende om toe te treden tot de hervormde Wereldbeker, maar dat die niet werd weerhouden. 11 november, de datum waarop Niel al 58 jaar organiseert en ook wil blijven organiseren, bleek geen datum die voorbehouden is in de Wereldbeker.

Nog niets definitief

“Maar onze ambitie viel wel in de smaak”, klinkt het in het bericht. “Hierdoor ontstond de mogelijkheid om opnieuw onderdeel te worden van een klassement. Vanuit Niel zijn we gecharmeerd door het concept rond de Superprestige, en de kans om samen met organisator Golazo tot dit klassement toe te treden. Temeer lijkt ons dit de meest logische optie aangezien er voor de Jaarmarktcross in het verleden geen plaats was in de DVV Verzekeringen Trofee. We gaan eerstdaags met Golazo in gesprek om ons voorstel opnieuw toe te lichten en vorm te geven.”

De Jaarmarktcross, die in 1963 het levenslicht zag, maakte van 1987 tot 2008 deel uit van de Gazet van Antwerpen Trofee, de voorloper van de DVV Trofee. Daarna verhuisde het naar de Soudal Classics, ondertussen Rectavit Series. Benieuwd naar wat het volgend seizoen wordt. Bij Flanders Classics wilde men niet verder reageren.