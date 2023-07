Gerben Thijssen vol vertrouwen in Ronde van Polen: “Uitdaging om Kooij en Merlier te kloppen”

Gerben Thijssen heeft het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Pas in mei 2022 boekte de Belgische sprinter zijn eerste profzege en inmiddels staat de teller op zes. In de Ronde van Polen keert hij terug in de wedstrijd waar hij afgelopen jaar voor het eerst won in de WorldTour. “Ik start hier met heel veel vertrouwen”, kondigt Thijssen aan bij WielerFlits, een maand voor de start van de Vuelta.

“Ik wil nog extra wedstrijdkilometers in de benen hebben. Een rondje is altijd wel goed voor de conditie, en dan kan ik zo richting mijn laatste deel van de opbouw tot de Ronde van Spanje. Ik ben al naar Livigno geweest en heb daar drie weken hard getraind. Na een week er tussenuit ben ik nu in Polen, dat is perfect”, zegt de kopman van Intermarché-Circus-Wanty over zijn voorbereiding.

Op papier zijn er drie sprintkansen in Polen deze week, daarin gaat Thijssen het onder meer opnemen tegen Olav Kooij en Tim Merlier. “Moesten zij in de Tour de France rijden, dan zou dat normaal geweest zijn. Ook hier is een goed deelnemersveld, dus het gaat een uitdaging zijn om die mannen te kunnen kloppen. De conditie is goed, we hebben hard gewerkt. Nu moet ik vertrouwen opdoen en richting de Vuelta gaan”, kijkt hij vooruit.



Soudal Quick-Step rekent dus op Merlier, die onlangs te horen kreeg dat hij de Vuelta toch niet gaat rijden nu Remco Evenepoel er gaat starten. In kleinere rondes zoals in Polen krijgt hij wel de kans. “Ik was in opbouw naar de Vuelta, dus ik ben benieuwd hoe het nu met mijn conditie gesteld is. Ik ga proberen een rit te winnen, zoals alle andere sprinters die hier aanwezig zijn. Elke sprinter die niet in de Tour is, is hier”, weet hij.

Ackermann: “Mijn sprints in de Giro waren niet zo slecht”

Een daarvan is Pascal Ackermann, de Duitser die na dit seizoen vertrekt bij UAE Emirates om aan de slag te gaan bij Israel-Premier Tech. Hij wist al vijf keer eerder een rit te winnen in de Ronde van Polen. “Ik ben goed hersteld van de Giro (waar hij een rit won, red.), ik heb lekker gekoerst in Oostenrijk (waar hij een rit won, red.) en nu ben ik eindelijk terug in de WorldTour”, lacht hij voor de start.

“Er zijn twee of drie sprintetappes, maar het zijn zwaardere finales dan de afgelopen jaren”, weet Ackermann. “Ze hebben het parcours een beetje veranderd, waardoor de aankomst een paar keer licht oploopt. Dus we gaan zien wat het brengt, maar ik hoop zo vaak mogelijk te kunnen sprinten. Het is lang geleden dat ik tegen deze gasten gesprint hebben. Mijn sprints in de Giro waren niet zo slecht en de vorm is goed.”

Naast Kooij, Merlier, Thijssen en Ackermann staan met Fernando Gaviria, Sam Bennett, Arvid de Kleijn, Jakub Mareczko, Milan Menten, Marijn van den Berg en David Dekker meer sterke sprinters aan de start in Polen.

