Is Tim Merlier al over zijn Vuelta-teleurstelling heen? “Ik moet wel”

Tim Merlier komt zaterdag weer in actie in de Ronde van Polen. De Belgische sprinter ging die wedstrijd normaliter rijden ter voorbereiding van de Vuelta a España, maar dat plan is niet doorgegaan nadat Remco Evenepoel toch nog mee zal doen in Spanje. “Ik was in opbouw naar de Vuelta, dus ik ben benieuwd hoe het nu met mijn conditie gesteld is.”

“Ik sta hier met een goed gevoel”, vertelt Merlier voor de camera van WielerFlits. “Ik heb een periode gerust en opgebouwd. Ik heb een goed seizoen gehad, dus nu zal ik hier proberen daar een vervolg aan te breien.” Is hij dan al over de teleurstelling door het missen van de Vuelta? “Je moet wel, je kan niet bij de pakken blijven zitten. Ik was in opbouw naar de Vuelta, dus ik ben benieuwd hoe het nu met die conditie is.”

In Polen zal Merlier onder meer Olav Kooij, Sam Bennett, Gerben Thijssen, Fernando Gaviria en Pascal Ackermann tegenkomen in de sprints. “Ik ga proberen in rit te winnen, zoals alle andere sprinters die hier aanwezig zijn. Elke sprinter die niet in de Tour is, is hier.”