zondag 28 januari 2024 om 14:03

Gerben Thijssen sprint naar overwinning in Trofeo Palma, Marijn van den Berg derde

Gerben Thijssen heeft de Trofeo Palma gewonnen. De Belgische sprinter van Intermarché-Wanty werd perfect gepiloteerd en zette van ver aan. De Noor Alexander Kristoff strandde op de dichtste ereplaats, voor Nederlander Marijn van den Berg.

Traditioneel eindigt de Challenge Mallorca met de biljartvlakke Trofeo Palma, met start en finish in de hoofdplaats van het fietseiland. Even ten zuidoosten van deze stad klonk het startschot, waarna de renners ruim honderd kilometer het binnenland in duiken. Voor veel hoogtemeters zorgde dat niet. Een massasprint was dan ook het meest verwachte scenario na het rijden van zes rondjes over de boulevard van Palma de Mallorca.

Zes aanvallers

Zes dappere aanvallers wilden zich niet op voorhand bij dat koersverloop neerleggen. En dus trok de voormalige Tour de Tietema-Unibet-renner Yentl Vandevelde samen met de Canadees Laurent Gervais (Project Echelon Racing), thuisrijders Joan Riera (Illes Balears Arabay Cycling) en Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Luxemburger Noé Ury (Storck-Metropol) en Italiaan Samuele Zoccarato (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) op pad.

De voorsprong van die zes werd nooit groter dan twee minuten, want de sprintersploegen – vooral Intermarché-Wanty, Soudal Quick-Step en Tudor – hielden de teugels erg strak. Alleen schoten ze zichzelf daarmee in de voet, want toen de koplopers op veertig kilometer van de streep weer werden ingerekend, ontstond een spervuur aan aanvallen in het peloton van de ploegen die niet meteen over een topsprinter beschikten.

Géén Soudal Quick-Step

Onder meer Movistar, Lotto Dstny en Sport Flanders Baloise probeerden in een zeer chaotische finale een nieuwe vluchtersgroep op te zetten, maar de ploeg die misschien nog het meest actief was, was BORA-hansgrohe. Onder meer Anton Palzer – met zijn opvallende Red Bull-helm – en Emil Herzog waagden hun kans. Alleen waren ze schijnbaar niet goed ingelicht over het aantal rondjes in Palma. Toen Herzog op twee ronden van het einde immers licht afgescheiden over de streep kwam, zette hij het op het juichen.

Niet dus, want we gingen sprinten. Soudal Quick-Step probeerde haar duo goudhaantjes Paul Magnier-Luke Lamperti in een ideale positie naar de slotbocht te piloteren, maar dat mislukte – mogelijks door een lekke band. Uno-X Mobility deed wel alles juist, maar Alexander Kristoff wachtte te lang met aanzetten. De Noor werd zo overvleugeld door Laurenz Rex, die Gerben Thijssen met veel snelheid afzette. Thijssen zag niemand meer in zijn buurt komen.