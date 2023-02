Gerben Kuypers tekent meerjarig contract bij Intermarché-Circus-Wanty

Gerben Kuypers gaat een profcontract tekenen bij Intermarché-Circus-Wanty. De West-Vlaamse veldrijder, die op 1 februari zijn 23ste verjaardag viert, wordt zo voor het eerst prof en zal bij het team in principe een verbintenis voor drie jaar tekenen. Het nieuws is door verschillende bronnen bevestigd aan WielerFlits.

Afgelopen week bracht WielerFlits naar buiten dat Kuypers eindelijk zijn profcontract beet heeft. De 22-jarige renner kon dat niet krijgen bij zijn huidige ploeg, Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. Door zijn imponerende resultaten van dit seizoen gingen er echter een aantal deuren open. Kuypers zal zich na het veldritseizoen voegen bij de selectie van Intermarché-Circus-Wanty en daar ook een wegprogramma afwerken.

Voordat Kuypers naar zijn nieuwe ploeg kan trekken, moet hij onder meer nog het WK afwerken. Aanstaande zondag zal hij samen met de Belgische selectie proberen Wout van Aert wereldkampioen te maken. “Je weet nooit wat er gebeurt. Stel dat hij een slechte start heeft en we op een bepaald punt samen rondrijden, op de startstrook bijvoorbeeld, zal ik hem zeker helpen. Ik zou dat zonder twijfel en met alle plezier doen”, vertelde Kuypers.

In november sprak WielerFlits nog met de Belg naar aanleiding van de nieuwe serie ‘Vrijdag, de dertiende‘ vanwege zijn dertiende plaats in de Beekse Bergen. Nadien ging het alleen maar beter met Kuypers, in de resterende crossen reed hij quasi altijd top-10.

