dinsdag 9 januari 2024 om 18:51

Gerben Kuypers komt dit veldritseizoen niet meer in actie

Zoek de komende weken in het veld niet meer naar Gerben Kuypers. De 23-jarige Belg van Charles Liégeois Roastery CX laste na de Wereldbeker in Gavere (26 december) vanwege gezondheidsproblemen al een rustperiode in en zal die verlengen om zich op zijn herstel en zijn tweede wegseizoen met de structuur van Intermarché-Wanty te focussen.

Kuypers begon sterk aan zijn veldritseizoen met zeges in de GP Oisterwijk en de Kermiscross van Ardooie. Nadien volgden nog top 6-noteringen in de Superprestige-wedstrijden van Overijse, Ruddervoorde en Merksplas en de Wereldbekers in Dendermonde en Troyes. Daarna kwam de klad er echter in: veertiende, DNF, DNF, zeventiende en DNF in zijn vijf laatste crossen.

“Gerben heeft een aantal weken geleden een virale infectie opgelopen en is hierdoor in een vicieuze cirkel van verstoord herstel en vermoeidheid terecht gekomen. Hij had vooral klachten ter hoogte van de luchtwegen. Dankzij rust is zijn lichaam intussen goed aan het herstellen. We verwachten dat hij er binnen enkele weken volledig bovenop zal zijn”, schetst teamdokter Paul Jorna.

“Na twee weken van rust ben ik progressief energie aan het winnen, al moet ik toegeven dat ik me voorlopig nog niet als voorheen voel”, geeft Kuypers aan in een persbericht. “We hebben dus besloten dat het wijzer is om voor een rustige aanpak te kiezen dan om me met tijdsdruk nog te focussen op mijn laatste afspraken in het veld. Het was uiteraard enorm spijtig en frustrerend dat er vanwege gezondheidsproblemen een einde aan mijn mooie reeks resultaten is gekomen.”

Focus op de weg

“Maar nu de oorzaken gevonden zijn en we een plan hebben voor mijn wederopbouw, kijk ik met veel enthousiasme uit naar mijn eerste wegkoersen van 2024 met Wanty-ReUz-Technord en Intermarché-Wanty. Vanaf april staan er verschillende prestigieuze koersen op mijn programma, wat een mooie blijk van vertrouwen is. Dat betekent dat men op mij rekent om het WorldTeam te helpen. Ik kijk er enorm naar uit om daarvoor de training te hervatten, maar eerst moet ik nog wat geduld uitoefenen om volledig te herstellen.”

Ook Aike Visbeek, performance manager van Intermarché-Wanty, komt nog aan het woord. “Gerben zal bijna uitsluitend wedstrijden met het WorldTeam afwerken. De bedoeling is om toe te werken richting een reeks wedstrijden die hem op het lijf geschreven zijn. Vooral in mei en juni met klassiekers als Tro Bro Léon, Antwerp Port Epic, Brussels Cycling Classic, Dwars door het Hageland of rittenkoersen als de Rondes van Noorwegen en België.”