Niels Bastiaens • woensdag 6 december 2023 om 09:00

Gerben Kuypers als enige van Circus-ReUz-Technord op stage: “Mentaal en fysiek nood aan”

Circus-ReUz-Technord trok deze week als een van de enige crossploegen niet op stage naar het Spaanse Calpé, maar kopman Gerben Kuypers wél. Na een slopend eerste seizoensdeel was de nood hoog voor de 23-jarige tweedejaarsprof, zo zegt zijn ploegleider Bart Wellens aan WielerFlits.

Kuypers moest afgelopen weekend in de Superprestigecross in Boom opgeven, nadat hij een week eerder ziek was geworden in de Wereldbeker in Dublin. “We hebben toen meteen geschakeld en Flamanville links laten liggen”, aldus Wellens. “Gerben kon zo een dag vroeger op stage vertrekken. Daar kan hij samen met zijn vriendin wat tot rust komen en tijd maken voor quality time.”

Volgens Wellens had zijn poulain niet alleen nood aan rust op fysiek vlak, maar ook mentaal. “Hij was de revelatie van vorig seizoen en wil nu graag bevestigen. Gerben heeft ook dit jaar al een paar topcrossen gereden, maar het blijft lastig om te verwerken als je een keertje ‘slechts’ tiende eindigt. Renners verwachten veel van zichzelf, en dan is het goed om daar even afstand van te nemen.”

Eigen keuze

Nochtans had de ploeg van Wellens geen stage gepland. “Dat doen we pas in januari, in de twee weken rondom de Wereldbeker van Benidorm. Onze renners kregen nu wel de mogelijkheid om voor de drukke kerstperiode nog eens in de zon te gaan trainen. Gerben was er het meest aan toe en maakt als enige de oversteek. Zo komt hij hopelijk als een nieuwe coureur terug in Namen.”