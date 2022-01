Gerben de Knegt over WK veldrijden: “Min twee of drie elites, is iedere Nederlander titelkandidaat”

Interview

De Nederlandse selectie voor het WK veldrijden van komend weekend was vanwege financiële redenen al klein. Door ziekte van Denise Betsema en een positieve corona-test van Annemarie Worst, is het keurkorps van bondscoach Gerben de Knegt nog iets smaller dan gehoopt. Daardoor is de prestatiedruk wel een stuk hoger, weet ook hij. “Min twee of drie elites, is iedere Nederlander titelkandidaat”, zegt hij desgevraagd tegen WielerFlits.

“Vorig jaar was het WK veldrijden voor Nederland geweldig, maar ik weet ook dat het een keertje kan gaan tegenvallen”, stelt De Knegt. “Maar ik denk wel dat minimaal twee wereldtitels heel realistisch is. Als het er meer zijn, dan zou dat al heel mooi zijn. Bij de elite vrouwen zijn we het aan onze stand verplicht om te winnen en daarnaast denk ik aan David Haverdings bij de junioren (hij won zestien van zijn negentien wedstrijden deze winter, red.) en bij de mannen U23. Mees Hendrikx (zondag nog zesde tussen de elites in Hoogerheide, red.) rijdt écht heel goed, maar Pim Ronhaar of Ryan Kamp kunnen ook echt winnen.”

Bij de mannen is Lars van der Haar de Nederlandse troef voor een wereldtitel, bij de vrouwen zijn dat Lucinda Brand en Marianne Vos. Met Shirin van Anrooij, Fem van Empel en Puck Pieterse lijkt ook bij de vrouwen U23 een titel welhaast zeker, al liggen daar Française Line Burguier en in iets mindere mate de Tsjechische Kristyna Zemanová op de loer. “Maar dat zou al echt een heel grote verrassing zijn. Maar het parcours hier is technisch echt niet moeilijk, daarentegen gaat het wel echt flink omhoog. De opdracht voor Shirin, Fem en Puck is om een snelle schifting te forceren. Als dat lukt, mogen ze het dan onderling uitvechten. ”

Vanuit zijn eigen selectie hoopt De Knegt op een verrassing van Yara Kastelijn. “Ik wil er nog eentje noemen: Lauren Molengraaf. Zij is eerstejaars junior en heeft deze winter echt heel grote stappen gemaakt. Ze blijft tot op heden een beetje onder de radar, omdat ze niet veel trainingsachtergrond heeft. Maar ze reed al een paar goede Wereldbekers. Op een goede dag kan zij zo maar eens richting het podium kunnen gaan. In die categorie is er normaal niet veel te doen aan Zoë Backstedt. Maar goed, ze komt terug van een coronabesmetting en het is een WK. Alleen normaal is ze een maatje te groot voor Lauren en Leonie Bentveld.”

Bondscoach kon niet kiezen bij elite vrouwen

De normale eis die de KNWU voor WK-plaatsing van iedere categorie eist, is dat een crosser twee keer bij de eerste zestien van een Wereldbeker moet eindigen. Omdat de trip naar Fayetteville zo duur is – naar verluidt gaat (bijna) het volledige veldritbudget van 2022 er doorheen – werd ervoor gekozen om alleen renners en rensters te selecteren die podiumkandidaat zijn. “Als je dat wilt zijn, moet je voor mij regelmatig top-5 rijden in een grote wedstrijd”, verduidelijkt De Knegt. “En dat heeft iedereen binnen dit team gedaan.”

Voor de afmeldingen van Betsema en Worst, had De Knegt alleen bij de elite vrouwen een voltallige selectie tot zijn beschikking. Ondanks de strenge kwalificatie-eisen, is ook Manon Bakker van de partij. Zij heeft deze winter niet dezelfde cijfers als de andere dames kunnen weerleggen. Waarom is zij dan wel van de partij en mannen als David van der Poel, Stan Godrie of Gosse van der Meer niet? “Bij Manon speelde een andere overweging”, legt de bondscoach uit. “Yara Kastelijn eindigde als derde op het EK, maar daarna kreeg zij een blessure. Ze is daarvan op de weg terug. Manon reed de laatste weken beter dan zij.”

“Net als Kastelijn was ook Inge van der Heijden een aantal keer heel goed, maar ook bij haar was het af en toe niet geweldig”, gaat de keuzeheer verder. “Ik stond er daarom zo in: of ik neem ze alle drie mee, of niemand. Bovendien zit Manon in een stijgende lijn en vorig jaar reed zij wel een keer podium in een Wereldbeker. Dat was de overweging. Alle andere veldrijders hebben niet aan mijn eis voldaan. Dat begrijpen ze zelf ook; ik heb daarover geen nare discussies gehad, met niemand niet. Iedereen heeft kansen gehad in de Wereldbekers en op het EK. En het missen van dit WK dwarsboomt echt geen carrières van jonge atleten.”