Nick Doup • zondag 14 januari 2024 om 19:07 zondag 14 januari 2024 om 19:07

Gerben de Knegt over kampioenen Nieuwenhuis en Brand: “Mooi dat Joris zijn draai heeft gevonden”

Bondscoach Gerben de Knegt zag zondag hoe Joris Nieuwenhuis en Lucinda Brand zich tot Nederlands kampioen kroonden. Hun prestaties stemden de keuzeheer van de KNWU tevreden. “Het was een mooie tweestrijd bij de mannen, maar het verschil liep nog mooi op”, blikt hij met WielerFlits terug op de mannenwedstrijd in Hoogeveen.

“Dit was geen verrassing”, zegt hij over de NK-titel van Nieuwenhuis. “Maar het had net zo goed Ronhaar of Van der Haar kunnen zijn. Alhoewel het op dit parcours meer tussen Ronhaar en Nieuwenhuis zou gaan.” En zo geschiedde, want Nieuwenhuis hield zijn ploegmaats van Baloise Trek Lions vakkundig achter zich.

“Dit is mooi voor Joris. Hij is een paar jaar wegrenner geweest en het is mooi om te zien dat hij zijn draai weer heeft gevonden. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat hij mij belde om te vertellen dat hij die overstap weer wilde maken”, herinnert De Knegt zich het moment dat Nieuwenhuis besloot weer fulltime veldrijder te worden. “Als je kijkt waar hij staat, is dat supermooi.”

Wel had De Knegt zijn twijfels op dat moment. “Toen hij daarover belde, dacht ik wel dat er nog het nodige moest gebeuren. Want toen hij het nog combineerde, was zijn niveau duidelijk minder dan nu. Het is dus super om te zien dat het nu wel lukt. Hij heeft alle capaciteiten om een goede crosser te zijn.”

‘Technisch deed Lucinda het écht heel goed’

De overwinning van Lucinda Brand in Hoogeveen was redelijk een verrassing. “Ik wist dat het mogelijk was, maar ze heeft haar neus gebroken en dat is niet fijn”, lacht hij. “Het was geen ideale voorbereiding, maar ze gaf zelf aan dat ze er weinig last van had. In eerste instantie dacht ik dat dit niet het beste parcours was voor haar, maar technisch deed Lucinda het écht heel goed. Zij heeft gewoon verdiend gewonnen.”

Voor De Knegt staan belangrijke weken voor de deur, met nog twee Wereldbekers en het WK in Tábor over drie weken. “Ik ben hier vooral om fietsen in te laden om naar Benidorm te gaan met junioren en beloften. In mijn achterhoofd heb ik ook het WK en hoe de verstandhoudingen liggen, maar dat is geen hogere wiskunde”, zegt hij.