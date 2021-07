Gerben de Knegt: “Als Van der Poel de Tour uit wil rijden, dan moet-ie dat doen”

Interview

Zondag staat in Les Gets de laatste Wereldbeker in het mountainbiken op het programma, voordat het hele circus naar Tokio verhuist. Een laatste meetmoment voor vrijwel alle toppers, behalve uiteraard Mathieu van der Poel. Bondscoach Gerben de Knegt verwacht te kunnen zien wie er straks in Tokio gaan meedoen voor de medailles en hij kijkt alvast vooruit naar de voorbereiding van Van der Poel. “De Tour uitrijden is wel plan-C”, verduidelijkt de mountainbike-bondscoach in gesprek met WielerFlits.

Wat kunnen we van Les Gets leren in functie van Tokio, wetende dat het klimparcours in de Alpen niet lijkt op de technische omloop in Japan?

“Tom Pidcock is erbij. Ik ben heel benieuwd hoe hij het hier gaat doen. Vrijdag kwam hij in de shortrace ten val, maar ik vond wel dat hij er daar weer sterk uitzag. Ik ben benieuwd of hij alles op een hoop gaat rijden, of knap als zevende of achtste eindigt. Daarnaast zegt dit weekend wel iets over hoe de verhoudingen er op dit moment – zo kort voor de Spelen – uitzien. Niemand gaat zich hier wegstoppen. Dat kan ook niet op dit parcours, daarvoor is het te zwaar. Renners zoeken ook altijd naar bevestiging van hun vorm. Voor Pidcock zal dat na zijn sleutelbeenbreuk toch wel een belangrijk item zijn. Hij zal hier toch met een lekker gevoel vandaan willen gaan. Als dat niet zo is, dan gaat iedere renner twijfelen.”

Hoe ziet het weer eruit daar?

“Zaterdagmiddag is het begonnen met regenen, terwijl het juist kurkdroog was. Maar ook zondagmiddag voorspellen ze regen. Bergop zal dat met al het gravel hier niet zo veel uitmaken. Maar ze hebben het parcours hier flink op de schop gegooid in vergelijking met twee jaar geleden. Toen waren de twee lange afdalingen redelijk simpel. Nu hebben ze veel gemaakte steenpassages toegevoegd en heb je een aantal afdalingen met boomwortels. Er zit ook een gevaarlijke drop in, waarbij je op wortels landt. Als het regent, dan gaan die wortels heel glad zijn. Dat maakt de afdalingen echt heel moeilijk.”

Gezien de snelle terugkeer van Pidcock: brengen die natte weersomstandigheden dan risico’s met zich mee?

“Zeker wel. Hij ging vrijdag ook best hard op z’n plaat. Dan zal hij zondag toch ook vooral moeten zoeken naar het goede gevoel. Ik kan me best voorstellen dat als het zondag heel erg glad is, dat hij denkt van: ‘Ja… Moet ik hier nu risico’s gaan nemen of niet?’. Dat zal zeker meespelen. Maar ik hoop het natuurlijk niet voor hem.”

De drie mannen om op te letten dit weekend:

Tom Pidcock - foto: Cor Vos Mathias Flückiger - foto: Cor Vos Ondrej Cink - foto: Cor

Mannen in vorm zijn Mathias Flückiger – die het gehele seizoen al vliegt – en Ondřej Cink, beiden ook klimmende types. Wat gaat er aan hen te doen zijn dit weekend?

“Zij kunnen hier allebei goed meedoen, maar ik vond onze eigen Milan Vader ook erg sterk tijdens de shortrace. Hij had echt een heel slechte start, maar hij kwam goed terug. En dan blijft er – zoals al het hele seizoen – nog het grote vraagteken over: hoe is het met Nino Schurter? Hij is niet super, maar hij is ook niet ver van de prijzen verwijderd. Maar ook wereldkampioen Jordan Sarrou is een vreemde vogel. De ene week is-ie wat minder en een week later rijdt hij alles kapot. Anton Cooper is eveneens goed in orde de laatste tijd.

Het mooie aan dit parcours is wel dat we precies kunnen zien wie er écht goed zijn. Op een technische omloop zoals Nové Mesto en straks in Tokio, wint niet altijd de beste. Maar het parcours in Les Gets is dermate zwaar, dat hier altijd de sterkste renner wint. Dat is absoluut 100% waar. Het zijn twee lange beklimmingen en dito afdalingen. Er zit bijna geen vlak stuk in, het is echt flink bergop. Daarnaast ligt het parcours op 1200-1300 meter boven zeeniveau. Dat begin je toch al te merken. Niet iedereen kan daar even goed tegen.”

Die Schurter blijft maar onder de radar vliegen, hè?

“Dat doet-ie goed! (lacht) Maar ik weet het niet, hoor. Ik onderschat hem nooit, laat ik dat vooropstellen. Maar om hier in Les Gets te winnen, dat zie ik toch niet meer gebeuren. Hij speelt ook geen verstoppertje. Tijdens de shortrace probeerde hij het bijvoorbeeld nog, maar dan zie je op een gegeven moment dat hij op dat korte klimmetje dat in dat parcours zat tekort komt.

Waar let jij nu als bondscoach vooral op zondag?

“Voor beide Anne’s is het wel een belangrijk weekend. Anne Tauber reed een goede shortrace, Anne Terpstra niet. Beiden zijn nog op zoek naar het allerbeste gevoel. Tauber zit wel weer in de lift en hopelijk kan zij zondag die vorm bevestigen en dat geldt ook een beetje voor Terpstra. Zij moeten deze Wereldbeker met goede moraal afsluiten. Maar zoals je zelf ook al aanhaalt, moet je op dit parcours niet te veel conclusies verbinden met het zicht op Tokio. Milan is dan weer echt in goeden doen. Die kan hier echt een resultaat rijden.”

Waar moeten we dan aan denken?

“Nou, dat kan best weleens top-5 zijn. Ik zie hem daartoe echt in staat en misschien kan het zelfs nog wel beter. Of winnen ook kan? Je weet het nooit. In het allerbeste geval denk ik dat hij zou kunnen zegevieren.”

Mathieu van der Poel ontbreekt. Hij heeft er net een heel intensieve week opzitten in de Tour de France. Heb jij nu niet iets van: Jongen, jongen, doe rustig aan?

“Ik ken hem ondertussen een beetje: hij luistert toch niet (lacht)! Zijn doel was om in de eerste Tourweek proberen een rit te winnen en eventueel het geel te pakken, om er het maximale uit te halen. Daarna zou hij pas bekijken tot wanneer hij in de Tour zou blijven. Maar goed, die Tour is natuurlijk allang geslaagd. Ik vind het geweldig hoe hij het doet. Het brengt ook alleen maar rust richting Tokio. Zijn Tour-campagne is ieder geval al klaar en goed, dus we kunnen straks rustig daar naartoe.”

Toch hoor ik Van der Poel al een aantal keer zeggen – zaterdagmiddag nog – dat hij de Tour ook wel zou willen uitrijden. Hoe denk jij daarover?

“Dat snap ik wel. Hij mag dat ook zeker doen. Maar dan zullen wij wel een aantal zaken moeten veranderen. Dan moet-ie later komen.”

Wat moet er dan veranderen?

“Dan zullen we het reisplan nog een keer goed onder de loep nemen. Hoe dat eruitziet? Leuk geprobeerd, maar daar ga ik geen antwoord op geven (lacht). Plan-A is op dit moment om met alle mountainbikers in één vlucht af te reizen naar Tokio. Als Mathieu wel besluit om de Tour uit te rijden, dan zit er echt heel weinig tijd tussen de finish van de Tour en de start van de mountainbikewedstrijd. Denk aan warmteaanpassingen en het tijdsverschil. Dat zou een lastig verhaal zijn.

Maar dat moet Mathieu zelf beslissen. Ik kan niet voor hem bepalen hoe hij dat wil doen. Ik heb eerder al gezegd dat we al heel blij moeten zijn dat Mathieu op de mountainbike wil rijden. Ik ben niet in de positie om zaken te eisen of te doen. Als Mathieu per se de Tour wil uitrijden, dan moet-ie dat doen. De vraag is dan wel of het ideaal is. En nee, dat is het niet. Maar Van der Poel is nu eenmaal een uitzonderlijk iemand. Het niet-ideale kan voor hem ook nog goed uitpakken. Moeilijk kan ook. Je weet het nooit met hem en het mooie is dat hij dat zelf vaak ook nog niet weet.”

Wanneer verwacht jij dat hij uitstapt, áls-ie dat doet?

“Hij is zaterdag het geel kwijtgeraakt. Er is voor hem dan weinig meer te winnen en dan gaat de lol er misschien ook een beetje af. Dan kan het zomaar zijn dat hij maandag op de rustdag naar huis toe gaat. Even thuis zijn, een beetje aanpassen en herstellen richting Tokio. Dat kan. Maar hij kan ook zo maar vijf of zes dagen langer doorrijden. En helemaal uitrijden bestaat ook nog, ja. Dit zijn A-, B- en C-scenario’s.”