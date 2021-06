Geraint Thomas verrast snelle mannen in Critérium du Dauphiné

De vijfde etappe in het Critérium du Dauphiné is gewonnen door Geraint Thomas. De Brit van INEOS Grenadiers speelde in de laatste kilometer op de verrassing en wist na een ijzersterke laatste kilometer de opkomende Sonny Colbrelli nipt van zich af te houden.



De individuele tijdrit van woensdag heeft het klassement in het Critérium du Dauphiné flink op zijn kop gezet, al mocht Lukas Pöstlberger ook vandaag weer rondfietsen in het geel. Met die nieuwe verschillen begon het peloton aan de vijfde etappe, een heuvelrit van Saint-Chamond naar Saint-Vallier. In de finale kregen de renners nog de Côte de Montrebut voor de wielen geschoven, een bijzonder steile helling van 1,3 kilometer aan 12%

Onderweg waren er ook bergpunten te verdienen op de toppen van de Côte du Planil (3,7 km aan 6,4%), Côte de la Sizeranne (2,5 km aan 6,5%), Côte de Hauterives (2,1 km aan 5,2%) en de Col de Barbe Bleue (2,1 km aan 6,2%). Tim Wellens liet zich niet afschrikken door het lastige parcours en besloot al vroeg in de aanval te gaan. De Belg van Lotto Soudal, dat eerder deze week al een etappe wist te winnen met Brent Van Moer, was een van de aanstichters van de vroege vlucht.

Sterke kopgroep krijgt weinig ruimte

Wellens kreeg onderweg het gezelschap van twee renners van Deceuninck-Quick-Step (Kasper Asgreen en Josef Černý), drie coureurs van Trek-Segafredo (Julien Bernard, Jasper Stuyven en Ryan Mullen), de voor Team BikeExchange uitkomende Tsgabu Grmay en ook B&B Hotels-Vital Concept had met Cyril Gautier weer een renner in de vuurlinie. De voorsprong van de acht koplopers bedroeg op een gegeven moment iets meer dan twee minuten.

In het peloton was men niet van plan om de vluchters zomaar een vrijgeleide te geven richting de finish, gezien de aanwezigheid van Asgreen in de voorste groep. De Deense hardrijder begon de dag als de voorlopige nummer drie in het klassement, op slechts negen seconden van leider Pöstlberger. Intussen werd er ook een valpartij gemeld van onder meer Ilan Van Wilder, de kopman van Team DSM, en Lennard Hofstede. Die laatste gaf er meteen de brui aan.

Onrust in het peloton

Met nog ruim vijftig kilometer te gaan viel de kopgroep uiteen door versnellingen van Černý en Mullen. De twee hardrijders begonnen met een beperkte voorsprong aan de voet van de Côte de Hauterives, de op twee na laatste klim van de dag, terwijl de overige vluchters werden opgeslokt door het peloton. Černý en Mullen probeerden met de moed der wanhoop vooruit te blijven, maar bleken niet veel later ook twee vogels voor de kat.

De dappere Černý werd met nog veertig kilometer te gaan als laatste vluchter ingerekend. Vijf kilometer later besloot Sven Erik Bystrøm weg te springen uit het peloton. De Noor van UAE Emirates wist in z’n eentje een minuut uit te lopen en de voormalig wereldkampioen bij de beloften leek als eerste te beginnen aan het laatste klimmetje van de dag. Door een nieuwe valpartij waren sprinter Clément Venturini en hardrijder Ivo Oliveira inmiddels uit koers.

Geen spektakel op de Côte de Montrebut

Nog voor het opdraaien van de Côte de Montrebut (1,3 km aan 12%) werd Bystrøm opgepeuzeld door de voorwacht van het peloton. Op de flanken van de steile helling werd er reikhalzend uitgekeken naar een gevecht tussen de betere puncheurs, maar INEOS Grenadiers wist met een strak tempo de boel lam te leggen. Alleen Lawson Craddock voelde zich geroepen om aan te vallen, maar de Amerikaan van EF Education-Nippo reed niet écht ver weg.

In de vlakke slotkilometers na de Côte de Montrebut, richting de streep in Saint-Vallier, besloot Bahrain Victorious de koers in handen te nemen voor zijn sprinter Sonny Colbrelli. De winnaar in Saint-Haon-Le-Vieux en drager van de groene puntentrui wist zonder problemen de laatste helling te overleven en werd zo plotsklaps de grote favoriet voor de dagzege. Met nog drie kilometer te gaan werd Craddock weer bijgehaald en leek een nieuwe sprint in de sterren geschreven.

Thomas speelt op de verrassing

Geraint Thomas dacht daar echter anders over en besloot in de laatste kilometer, net na een haakse bocht, een ultieme versnelling uit zijn benen te persen. De klassementskopman van INEOS Grenadiers wist in geen tijd een flink gaatje te slaan, maar moest nog wel 300 meter doorvlammen tot de finish. Colbrelli rook het gevaar, ging zijn sprint iets eerder aan en kwam bijzonder snel opzetten. Het bleek echter net niet genoeg om Thomas nog van de zege te houden.

Thomas won uiteindelijk met miniem verschil, voor Colbrelli (andermaal tweede) en de Spanjaarden Alex Aranburu en Carlos Barbero. Lukas Pöstlberger wist voor de derde dag op rij de gele leiderstrui te behouden, al is het maar de vraag of de renner van BORA-hansgrohe ook na de etappe van vrijdag nog leider is in het Critérium du Dauphiné. In rit zes finishen de renners namelijk bergop met aankomst in Le Sappey-en-Chartreuse.