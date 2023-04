Geraint Thomas stelt zich met plezier in dienst van winnende Hart: “Hij maakt het mooi af”

Video

Voorafgaand aan de Tour of the Alps was er nog wat onduidelijkheid over de rolverdeling binnen INEOS Grenadiers, maar na de openingsrit is daar al veel duidelijk over geworden. In ieder geval voor deze week. Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov zijn de kopmannen en Geraint Thomas stelt zich in dienst. “Maar ik voelde mij wel heel goed”, concludeerde Thomas tegenover WielerFlits.

“We wisten al op hoogtestage in de Sierra Nevada dat het goed ging met Tao. Hij en Pavel zijn goed in vorm”, vertelde de Welshman. “We wilden de controle in handen nemen en zien wat er zou gebeuren op die voorlaatste klim. Laurens De Plus reed daar een ongelooflijk hard tempo, heel solide.”

“Er kwamen wel een aantal aanvallen, maar die konden we controleren. We wisten dat als we het bij elkaar konden houden tot de laatste 500 meter, dat Tao een geweldige kans zou krijgen om te winnen. En hij heeft het mooi afgemaakt”, aldus Thomas.

De Tour de France-winnaar van 2018 hoopt over drie weken als een van de kopmannen van INEOS de Giro te rijden. De bergrit naar Alpbach was voor hem een eerste test. “Ik moest mij echt concentreren toen De Plusky op kop reed, hij was echt heel sterk. Maar ik voelde mij heel goed en kon mijn werk doen hier in de vallei richting de slotklim. Tao maakte het daarna mooi af”, zei hij.

Lees ook: Hart trekt goede lijn door in openingsrit Tour of the Alps, valse start Arensman