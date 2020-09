Geraint Thomas over WK tijdrijden: “De winnaar komt denk ik uit de Tour” donderdag 24 september 2020 om 19:07

Geraint Thomas zal vrijdag voor het eerst aan de start staan van het WK tijdrijden. De ervaren Brit hoopt op een goede prestatie, maar Thomas verwacht dat de aanstaande wereldkampioen de Tour de France in zijn benen heeft. “Het zal een spannende wedstrijd worden”, zo vertelt hij aan Cyclingnews.

Thomas, die in volle voorbereiding is op de Giro d’Italia (3-25 oktober), wist eerder deze maand nog als tweede te finishen in Tirreno-Adriatico. In de afsluitende tijdrit naar San Benedetto del Tronto waren er slechts drie renners sneller dan Thomas, niet toevallig ook drie favorieten voor de wereldtitel met Rohan Dennis, Victor Campenaerts en Filippo Ganna.

“Ik hoop vrijdag in de buurt te komen”

“Ze hebben een prima parcours uitgetekend in Imola, maar ik had het toch graag iets lastiger gezien. Maar ik wist ook mee te doen in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico. Ik hoop vrijdag in de buurt te komen en mee te doen. Ik ga sowieso alles geven en dan maar hopen op het beste resultaat”, aldus de renner van INEOS Grenadiers.

“Toch denk ik dat de wereldkampioen een renner is die ook de Tour heeft gereden. Misschien niet een Tourganger die drie weken lang voor een goed klassement heeft gestreden, maar wel iemand die nog wat in de tank heeft na een zware ronde.” Thomas is dus ambitieus voor het WK tijdrijden, maar kijkt vooral naar de Giro d’Italia.

“Ik stond in de Dauphiné nog iets te zwaar”

De Tourwinnaar van 2018 zal in de Italiaanse ronde namelijk als klassementskopman worden uitgespeeld van INEOS Grenadiers. Thomas kwam niet al te best uit de coronabreak, maar heeft inmiddels weer het goede gevoel te pakken. “Ik weeg nu gewoon wat minder”, is zijn eerlijke reactie. “Ik stond in de Dauphiné nog wat te zwaar.”

“Ik voelde me niet slecht in de Franse rittenkoers, maar stond nog wat te zwaar. Ik ben na de Dauphiné een streng dieet gaan volgen en dat werpt zijn vruchten af. Ik voel me nu wat lichter en wist in Tirreno-Adriatico de neerwaartse spiraal te doorbreken. Het is gewoon een kwestie van vertrouwen opdoen, dat is uiteindelijk waar het om draait. Ik lig op schema voor de Giro.”

