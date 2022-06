Geraint Thomas over corona: “Dit is crazy, ik dacht dat dit allemaal achter ons lag”

Geraint Thomas is een van de renners die vrijdag niet getroffen werd door een positieve coronatest. Jumbo-Visma verliet donderdag al de Ronde van Zwitserland 2022 en daar kwamen op vrijdag Alpecin-Fenix, Bahrain Victorious en UAE Emirates bij. Ook klassementsleider Aleksandr Vlasov moest zich vanwege een positieve test terugtrekken, net als tal van anderen.

Ondanks dat er nog maar 95 renners in koers zijn, gaat de Tour de Suisse ‘gewoon’ door. INEOS Grenadiers-renner Thomas nam voor de start de tijd om erop in te gaan bij verschillende media. “Het is nooit leuk om concurrenten de koers te zien verlaten vanwege ziekte of virussen. Dit is crazy, ik dacht dat dit allemaal achter ons lag. We zeiden het net in de bus: ‘die renner eruit, daar gaat de volgende’. Daarna volgde het eerste team en vervolgens kwamen daar nog eens twee bij.”

De Tour de France-winnaar van 2018 vindt het vervelend, omdat hij graag tegen de beste renners koerst. “Maar de situatie is nu zoals ze is, daar zullen we mee om moeten gaan. Wij voelen ons goed en gaan voor het beste resultaat vandaag. En als je jezelf goed voelt, wil je koersen. Zo werkt het nu eenmaal. Het zal de koersdynamiek wel veranderen. Dat het twee weken voor de Tour de France is? We zijn hier nu, over wat er gebeurt hebben we weinig invloed.”

INEOS Grenadiers zelf kwam ook niet ongeschonden uit de strijd. Kopman Adam Yates moest de koers donderdag al verlaten na een positieve test en daar kwam vrijdag Tom Pidcock bij. Door het wegvallen van Vlasov zal Jakub Fuglsang vrijdag in de gele leiderstrui rondrijden tijdens de bergetappe met aankomst op Moosalp. Thomas zelf maakt deze week een goede indruk en rukt door het wegvallen van de Rus op naar plek twee in het klassement.