Ronde van Zwitserland gaat door ondanks corona-uitbraak

De Ronde van Zwitserland is opgeschrikt door een coronagolf. Nadat eerder Jumbo-Visma zich op donderdagochtend al terugtrok, kwamen daar vrijdagochtend Alpecin-Fenix, Bahrain Victorious en UAE Emirates bij. Daarnaast hebben nog tal van andere renners bij andere teams een besmetting opgelopen, met een opgave tot gevolg. De zesde etappe gaat echter wel door.

Een van de positieve coronagevallen is leider Aleksandr Vlasov. Daardoor zal Jakob Fuglsang namens Israel-Premier Tech in de leiderstrui vertrekken voor de zesde etappe, waarin nog achttien teams actief zijn. De afgevaardigden van de UCI in Zwitserland, de ploegen, de renners en de organisatie van de Ronde van Zwitserland hebben daarom vrijdagmorgen overleg gepleegd naar aanleiding van de vele positieve coronagevallen.

Uit dat gesprek kwam het besluit naar voren om verder te gaan met de koers, waardoor de zesde etappe aan het eind van de morgen gewoon van start gaat. Er wacht een bergetappe met aankomst op Moosalp. Alle betrokkenen bij de koers is gevraagd om zich aan de beschermmaatregelen rondom corona te houden die de koersorganisatie heeft opgesteld. De verschillende partijen zullen de situatie zaterdagmorgen opnieuw beoordelen om te kijken of de rit van zaterdag kan doorgaan.