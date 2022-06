Peloton reageert op coronagevallen: “Overal zorgvuldig omgaan met de veiligheid”

Het peloton in de Ronde van Zwitserland wordt fors getroffen door coronagevallen. Nadat Jumbo-Visma de ronde voor de vijfde etappe al verliet, gaan ook Bahrain Victorious en Alpecin-Fenix niet meer van start voor de zesde rit. Ook een handvol renners van andere ploegen, onder wie gele trui Aleksandr Vlasov, verschijnen niet meer aan het vertrek.

“Het is moeilijk. We waren het coronavirus al bijna vergeten en plotseling steekt het hier weer de kop op”, vertelde Ion Izagirre van Cofidis voor de start van de zesde etappe in gesprek met Cycling Pro Net. “Nu is bijna het halve peloton geïnfecteerd. We moeten proberen ons te blijven focussen op de koers en we gaan het zien.”

Michael Matthews van Team BikeExchange-Jayco had al het een en ander gehoord, maar wist nog niet precies wie de koers hebben verlaten. “We zijn pas net uit de bus. We proberen alles eraan te doen om gezond te blijven”, vertelde de Australische sprinter in aanloop naar de zesde rit met aankomst bergop op de Moosalp.

Tour de France

Matthews maakt zich ondertussen wel zorgen voor de Tour de France, die over exact twee weken begint. “Het speelt natuurlijk mee in je achterhoofd. We proberen alles te doen wat we kunnen, maar het is aan het management om te bekijken wat de risico’s zijn in de koers. Tot dusver zitten we in de koers en zijn we hier om te koersen, we zullen zien.”

Ook Izagirre werd gevraagd naar de mogelijke gevolgen voor de Tour de France. “Het betekent dat we zorgvuldig moeten omgaan met de veiligheid, in het hotel, in de koers, in de buurt van fans. Het beïnvloedt mogelijk ook wel de koers in de Tour”, verwacht de Spaanse klimmer, die op de eerste dag van de Ronde van Zwitserland al was uitgeschakeld voor het klassement.