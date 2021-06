Geraint Thomas na tiende plek in tijdrit: “Alles ligt nog open”

Geraint Thomas is er vandaag niet in geslaagd om tijdens de individuele tijdrit van het Critérium du Dauphiné goede zaken te doen. De kopman van INEOS Grenadiers had bij de tijdswaarneming na 7,5 kilometer nog de snelste tijd, maar in het restant van de rit tegen de klok zakte hij in. Ondanks dat hij niet het resultaat haalde waar hij op gehoopt had, blijft Thomas optimistisch over het vervolg van de Franse rittenkoers.

Na afloop gaf Thomas toe dat hij te hard van start was gegaan. “Gelukkig heb ik niet al te veel tijd verloten”, vertelt hij op de site van zijn ploeg. “Mijn tempo was eigenlijk een beetje te agressief voor wat ik vandaag in me had had”, concludeert hij. “Bij de tijdswaarneming wist ik dat ik al teveel had gegeven. Dit was niet het soort parcours waar je de laatste zeven of acht kilometer door moet harken om te overleven. Daar moet je juist sterk zijn. Maar ik reed daar achteruit.”

Thomas werd uiteindelijk tiende, op 23 tellen van winnaar Lutsenko. Omdat ook klassementsleider Lukas Pöstlberger 23 tellen verloor, blijft de achterstand op het geel hetzelfde. Ploeggenoot Richie Porte schoof wel iets op. De Australiër moest slechts zestien tellen toegeven, waardoor hij in het algemeen klassement nu zevende staat. Porte en Thomas kennen een achterstand van respectievelijk 16 en 24 seconden op leider Pöstlberger. Ondanks zijn mindere prestatie is Thomas optimistisch over het vervolg van de Dauphiné. “Ik sta nog in de buurt. Alles ligt daarom nog open.”