Geraint Thomas na ritzege: “Mijn aanval was niet gepland”

Geraint Thomas wist vandaag op verrassende wijze de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné te winnen. De Brit van INEOS Grenadiers speelde in finishplaats Saint-Vallier op de verrassing en wist zo Sonny Colbrelli nipt van de zege te houden.

De rappe mannen maakten zich in de finale van rit vijf op voor een nieuwe sprint, maar dat was buiten Thomas gerekend. De Tourwinnaar van 2018 besloot in de laatste kilometer, net na een scherpe bocht, een ultieme versnelling uit zijn benen te persen. De klassementskopman van INEOS Grenadiers wist in geen tijd een flink gaatje te slaan.

“Mijn aanval was niet gepland, maar ik wist wel dat Bahrain Victorious in de finale geen mannetjes meer had”, liet ritwinnaar Thomas na afloop weten in het flashinterview. “Met nog één kilometer te gaan hoorde ik in mijn oortje dat ik een gat had. Ik dacht aan de streep niet dat de overwinning binnen was, aangezien Colbrelli zo verschrikkelijk hard kwam opzetten.”

De Italiaan van Bahrain Victorious, eerder deze ronde al tweede in Issoire en Saugues, kwam echter net te laat om de Brit nog te remonteren. Thomas: “Het is geweldig om op een dergelijke manier te winnen. Ik had gisteren mindere benen (doelt op de individuele tijdrit van woensdag, red.) en er volgde dan ook een teleurstellend resultaat. Het is fijn om nu terug te slaan.”