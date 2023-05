Thomas kan ‘spelen’ in derde Giro-week: “We moeten Arensman en De Plus gebruiken”

Interview

Geraint Thomas staat na twee weken Giro d’Italia 2023 op een tweede plek in het klassement, nadat vroege vluchter Bruno Armirail het roze van hem overnam in de rit van afgelopen zaterdag. Dat was niet direct de bedoeling, maar veel maakt het volgens hem niet uit. “Al verwacht ik dat de verschillen voor de klimtijdrit niet groot zijn”, vertelt hij in een digitale persconferentie waar WielerFlits bij was.

Het lijkt al bijna vergeten, maar een week geleden stond de rustdag wars van de corona-ellende met de opgave van topfavoriet Remco Evenepoel als hoogtepunt. Hoe anders is dat zeven dagen later, beaamt ook de Welshman. “Angst is veel gezegd, maar we zijn ons er zeker van bewust en doen nog altijd ons uiterste best om overal vandaan te blijven en de kleine dingen goed te doen. Ook al lijkt dat soms onbelangrijk. Maar we moeten alles ertegen blijven doen. Het is zonde dat jongens door toedoen van corona er niet meer bij zijn. Hopelijk volgt niemand meer deze week.”

Wat wel opviel in de tweede week, is de vermeende wapenstilstand tussen de overgebleven favorieten. “Dat is een moeilijke”, vindt G. “Ik ben daar zelf ook een beetje over teleurgesteld. Ik had mezelf graag eens getest tegen de andere mannen. Op papier zijn er wel kansen geweest, maar dan zaten de omstandigheden niet mee. Denk aan de tegenwind op de Gran Sasso in rit zeven. Én: op tv lijkt het er soms makkelijk uit te zien, als we breeduit over de weg rijden. Maar dan rijden we nog steeds driehonderd-hoog of vierhonderd-laag aan watts. Het basisniveau in het peloton ligt vandaag de dag gewoon veel hoger dan het ooit geweest is”, legt Thomas uit.

Toch verwacht hij ook geen gekke aanval zoals die van Chris Froome in 2018. “Dat was echt superzeldzaam. Natuurlijk is wielrennen uiteindelijk entertainment. Maar voor ons renners draait het nu eenmaal ook om winnen. Je wilt geen energie verspillen. Kijk naar Richard Carapaz vorig jaar. Die kwam in de slotweek tekort, omdat hij gekke aanvallen deed wanneer hij maar kon. Ik wil ook zeker koersen, maar niet puur ter vermaak om me vervolgens op te blazen en iemand anders te zien profiteren. Ik heb het voor deze Giro moeilijk gehad. Ik ging erin om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en ik hoopte op mijn best te zijn in week drie. Dat gaat dan weer beter dan verwacht.”

Loodzware slotweek

Wielerfans hoeven volgens de kopman van INEOS Grenadiers niet lang meer te wachten op spektakel. “Zeker niet. We krijgen drie aankomsten bergop en een superzware tijdrit. Mensen móeten het proberen. Hoewel we niet aan de leiding staan, ben ik wel de best geplaatste klassementsrenner. Het initiatief om aan te vallen ligt bij mijn concurrenten, omdat ze moeten proberen tijd terug te winnen. Wij hebben onze eigen manier met hoe we de Giro verder willen aanpakken. Daar hebben we goed over nagedacht. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af.”

In de jacht op het roze kijkt Thomas vooral naar João Almeida en Primož Roglič. “Zij staan nog altijd het dichtste bij mijn positie en zijn zodoende nu het grootste gevaar. Maar ik vlak ook Damiano Caruso niet uit. Hij is heel constant en heel ervaren, net als ikzelf ben. Hij is niet de meest explosieve renner, maar Caruso is er wel altijd. Hij maakt ook een sterke indruk. Hij is vaker dichtbij de eindzege geweest, dus we moeten oppassen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat iedereen die in en rond de top-10 staat, nog gevaarlijk is. Er kan nog heel veel veranderen in de slotweek.”

Zaterdag valt het klassement in een definitieve plooi met – als het doorgaat – de individuele klimtijdrit naar Monte Lussari. Thomas verwacht niet dat de Giro voor die chrono al beslist is. “Ik denk dat de top van het klassement dan nog best dicht bij elkaar zit. De volgende dagen zullen dat uitwijzen, maar ik denk dat het hier en daar slechts gaat om een handvol seconden, als het gaat om tijdwinst in de bergritten. Of ik vertrouwen heb in die tijdrit tegen Roglič? Zeker, hopelijk pakt hij geen minuten op mij tot die tijd. Maar ik weet zeker dat hij hetzelfde over mij zal zeggen.”

Tactisch steekspel

Jumbo-Visma is als enige ploeg nog compleet en UAE Emirates raakte alleen Alessandro Covi kwijt. INEOS Grenadiers verloor Filippo Ganna (corona) en Tao Geoghegan Hart (valpartij) en bovendien werd de gekwetste Pavel Sivakov kansloos voor het klassement na diezelfde val met Hart. Toch hebben de Britten met Thymen Arensman (negende) en Laurens De Plus (tiende) nog twee renners in de top-10, in tegenstelling tot Jumbo-Visma en UAE Emirates. We zagen Arensman al zijn plan trekken in de ingekorte rit naar Crans Montana. Een factor in de slotweek?

“Absoluut!”, stelt Thomas. “Het zijn kaarten die wij nog altijd in onze hand hebben en we zullen zeker elke manier bekijken waarop wij hen kunnen gebruiken in ons voordeel. Thymen en Laurens rijden heel erg goed deze Giro. Natuurlijk zijn Roglič en Almeida ook heel sterk. Maar de best geplaatste renners onder hen zijn denk ik Brandon McNulty (Diego Ulissi en Davide Formolo staan wel nog voor hem, red.) en Sepp Kuss. Tactisch gezien kunnen ze daar dus moeilijker mee spelen dan dat wij dat kunnen. Dus ja, Arensman en De Pluski moeten we zeker gaan gebruiken.”

