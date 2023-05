Thymen Arensman voelt zich beter worden: “Kijk uit naar heel zware slotweek”

Thymen Arensman noemde de vijftiende etappe van de Giro d’Italia ‘best makkelijk’. Bij de favorieten gebeurde dan ook weinig in de mini-Ronde van Lombardije, al was het op de laatste Colle Aperto wel even alle hens aan dek. Toch finishten alle favorieten bij elkaar. “Geraint Thomas is veilig over de finish, dus job done“, aldus Arensman op de ploegkanalen.

“De laatste punchy klim was nog best wel lastig en intens. Daar hadden we het plan om Geraint vooraan af te zetten. Hij kon daar de besten volgen, dus dat was heel goed”, blikt Arensman terug. “De rest van de dag was best makkelijk. Er gebeurde niet veel, maar het parcours was er ook niet naar. En G heeft gisteren een goede vorm laten zien.”

De laatste rustdag van de Giro had voor Arensman niet gehoeven. “Mentaal is het leuk, maar ik voel mij elke dag beter worden en ik ben net in een goed ritme aan het komen”, lacht hij. “We kunnen even uitschakelen op de rustdag, maar ik kijk uit naar een heel zware slotweek waarin ik Geraint zo goed mogelijk probeer te helpen.”

Thomas, de kopman van INEOS Grenadiers, staat met nog zes etappes te gaan op de tweede plaats. Zijn achterstand op roze trui Bruno Armirail is 1.08 minuut. Primož Roglič hijgt in zijn nek, met een achterstand van twee seconden.

