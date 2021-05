Geraint Thomas: “Het was aan andere teams om vlucht terug te halen”

Geraint Thomas was in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné de beste renner van INEOS Grenadiers. De kopman kwam in de favorietengroep als zeventiende over de streep, waardoor hij nu negende is in het klassement. “Ik wilde nog meesprinten, maar moest even in de remmen”, vertelt hij.

“Het ging goed vandaag”, aldus Thomas. “Lotto Soudal had iemand in de vlucht, dus ze reden niet om hun trui te verdedigen. Wij namen daarom de controle in handen, en hielden de voorsprong rond de drie en een halve minuut. Het was toen wachten op andere teams, als ze dat wilden, om dat verschil naar beneden te brengen.”

Die hulp van onder meer Bahrain Victorious en later ook Movistar kwam te laat. Vroege vluchter Lukas Pöstlberger won en nam de gele trui over van Brent Van Moer. Thomas kreeg daar weinig van mee. “In de finale bleven we goed in positie en deden we niets stoms. Ik wilde nog meesprinten, maar met nog 300 meter te gaan moest ik even in de remmen. En als je een sprint wil winnen, moet je niet remmen. Cavendish never brakes“, lacht hij.

Voor INEOS Grenadiers komen de belangrijkste etappes er nog aan. Naast Thomas heeft de ploeg ook nog Tao Geoghegan Hart en Richie Porte in dezelfde tijd staan. “We staan er nog goed voor met zijn drieën en dat is prima”, aldus de Welshman.