zaterdag 2 september 2023 om 12:55

Geraint Thomas gehavend aan start bergrit naar Xorret de Catí: “Wordt een zware rit”

Geraint Thomas is niet ongeschonden uit de zevende etappe van de Vuelta a España gekomen. De Britse kopman van INEOS Grenadiers lag twee keer bij een valpartij, onder meer bij de crash op vijf kilometer van de finish, en verloor uiteindelijk 24 seconden op het peloton. “Ik ben een beetje gebutst en geschaafd”, vertelt hij voor de achtste rit.

“Maar we gaan gewoon weer van start. Ik ben benieuwd hoe mijn benen voelen. Het wordt een zware etappe, maar ik start met een positieve mindset. Dan zien we vanzelf wel hoe we eruit komen. Het gaat echt lastig worden”, aldus de Welshman over de bergrit naar Xorret de Catí.

Thomas deelde het kopmanschap met Thymen Arensman, maar de Nederlander is uit koers na zijn zware val van gisteren. “Het was goed om hem vanmorgen te zien. Hij zag er ook gehavend uit, maar gelukkig heeft hij geluk gehad met zijn blessures. Het zag er erger uit. Hij gaat nu naar huis en uitrusten. Gelukkig gaat alles goed met hem.”