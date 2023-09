vrijdag 1 september 2023 om 19:30

Vuelta 2023: Geraint Thomas verliest kostbare tijd op dramatische dag voor INEOS Grenadiers

De zevende etappe van de Vuelta a España is er voor INEOS Grenadiers eentje om snel te vergeten. Waar de Britse formatie op vijf kilometer van de aankomst Thymen Arensman ziet uitvallen na een harde valpartij, verliest hun andere kopman aan de meet 24 seconden in het algemeen klassement.

De mannen van INEOS Grenadiers bevinden zich op het moment van de massale valpartij in het achterste gedeelte van het peloton. Geraint Thomas rijdt op dat moment enkele meters achter zijn ploegmaat Thymen Arensman en kan daardoor nog net uitwijken. Op de beelden is echter te zien dat ook de Brit tegen de grond is gegaan.

Na enkele tellen staat Thomas weer op om de achtervolging in te zetten, maar ook zijn ploegmaats zijn getroffen door de val. Het razende peloton wacht op niemand, waardoor Geraint Thomas uiteindelijk 24 seconden verliest in het algemeen klassement. Dit brengt hem op 5 minuten en 21 seconden van klassementsleider Lenny Martinez en 2 minuten en 33 seconden van Remco Evenepoel.