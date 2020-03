Geraint Thomas: “De Tour de France is niet hetzelfde zonder fans” maandag 30 maart 2020 om 14:42

Geraint Thomas is geen voorstander van een Tour de France zonder publiek. Dat laat de Tourwinnaar van 2018 weten in een interview met de Daily Telegraph. Organisator ASO liet onlangs weten te werken aan een editie van de Tour zonder toeschouwers vanwege de coronacrisis.

“De Tour is niet hetzelfde zonder fans”, is de kopman van Team Ineos van mening. Voor Thomas staat de gezondheid en de veiligheid in deze onzekere periode bovenaan. “Vanaf dat het mogelijk is, wil ik opnieuw koersen. Maar ik benadruk wel: pas vanaf het echt mogelijk is.”

“De discussie rond het al dan niet doorgaan van de Tour kan ik begrijpen”, geeft de Welshman toe. “Ik besef ook dat het ‘maar’ sport is, maar er staan ook veel banen op het spel. De gezondheid moet in elk geval de hoogste prioriteit hebben. Het is een moeilijke keuze.”

De Tour de France staat op de kalender van 27 juni tot en met 19 juli. Organisator ASO wil halverwege mei een beslissing nemen over de doorgang van het grote evenement. De Franse minister van Sport gaf aan dat serieus na wordt gedacht over een uitgeklede Tour, zonder Village Départ en zonder fans bij de start- en finishlocaties.