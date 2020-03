‘ASO stelt deadline voor definitief besluit Tour de France’ zaterdag 28 maart 2020 om 09:03

Afgelasting, uitstel of een wedstrijd achter gesloten deuren: er doen veel scenario’s de ronde voor de komende Tour de France. Volgens de Belgische omroep RTBF heeft wedstrijdorganisator ASO vrijdag 15 mei als deadline gesteld voor een definitief besluit over de 107e editie.

Over de komende Tour de France is al veel gezegd en geschreven. Kan de ronde wel doorgaan vanwege het coronavirus en zo ja, in welke vorm? Deze week nog bevestigde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu dat serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de geplande data, maar dan achter gesloten deuren: een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish.

Aan RTBF lieten lokale autoriteiten van meerdere etappeplaatsen weten geen heil te zien in dit plan. “Het is onmogelijk”, waarschuwt Pascale Schwartz van de gemeente Saint-Martin-de-Ré. “Hoe kun je voorkomen dat mensen langs de route gaan staan? We kunnen niet elke vijf meter een agent neerzetten om aan zo’n besluit te voldoen.” Die mening wordt gedeeld door Eric Houlley, burgemeester van Lure. “We zijn er niet om de tv-rechten te redden. Het is alles of niets!”

15 mei

Alle ogen zijn nu gericht op de ASO en preses Christian Prudhomme, die al aan burgemeesters liet weten dat hij momenteel geen afgelasting of koers achter gesloten deuren plant. 1 mei zou een cruciale datum zijn, maar volgens informatie van de Belgische omroep heeft de ASO vrijdag 15 mei als deadline gesteld voor een definitief besluit over de Tour de France. Mocht de Tour doorgaan, dan hebben etappeplaatsen nog alle tijd om de organisatie op touw te zetten.