Geneesmiddelen en elektronica in beslag genomen bij Bahrain Victorious-onderzoek

Bij de huiszoekingen in de zaak rondom Bahrain Victorious zijn afgelopen week meerdere spullen in beslag genomen. Dat meldt het parket van Marseille in een statement. Het zou onder meer gaan om geneesmiddelen, telefoons en computers.

Bahrain Victorious bracht deze week naar buiten dat op meerdere plekken doorzoekingen waren gedaan bij renners en stafleden. Volgens informatie van het Openbaar Ministerie in Marseille is dat gebeurd bij drie renners, de ploegmanager, een osteopaat en een ploegdokter. Dat gebeurde in Italië, Spanje, België, Polen, Slovenië, Kroatië en dus in Denemarken, waar de Deense politie donderdagochtend op de stoep stond van het ploeghotel.

“Tussen 27 en 30 juni zijn er huiszoekingen uitgevoerd. Elektronische apparaten (zoals telefoons, computers en harde schijven, red.) zijn in beslag genomen, net als geneesmiddelen waarvan de origine onbekend is of waarvoor een voorschrift nodig is”, aldus het parket van Marseille.

Dylan Teuns en Damiano Caruso

Een van de huiszoekingen was in Halen bij Dylan Teuns thuis, meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische heuvelspecialist won vorig jaar een rit in de Tour de France en was dit voorjaar de beste in de Waalse Pijl. Ook ploegmaat Damiano Caruso kreeg op Sicilië bezoek van de instanties, bevestigde hij zelf.

Teuns en Caruso maken dit jaar uit van de Tour de France-ploeg van Bahrain Victorious. De ploeg had donderdag de verplichte persconferentie gepland staan, maar die was snel klaar omdat het team niet wilde ingaan op de doorzoekingen.