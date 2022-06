Weer huiszoekingen bij leden Bahrain Victorious: “Opzettelijk schaden van onze reputatie”

Enkele dagen voor de start van de Tour de France in Denemarken hebben enkele renners en stafleden van Bahrain-Victorious opnieuw de politie over de vloer gehad. Ook vorig jaar was er tijdens de Tour al een huiszoeking in het rennershotel van de ploeg. “Het onderzoek schaadt de reputatie van de renners van het team”, kiest Bahrain Victorious voor de aanval.

De politie-operatie in de Tour van 2021 werd uitgevoerd door het parket van Marseille en het OCLAESP, een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu. Diezelfde eenheid deed vorig jaar tijdens de Tour ook een huiszoeking bij Arkéa-Samsic. Een jaar na deze inval kregen enkele leden van Bahrain Victorious opnieuw politie over de vloer, en dat vier dagen voor de Tourstart in Kopenhagen.

Het parket van Marseille besloot na de bewuste inval tijdens de Tour een onderzoek te starten naar “de aankoop, het transport en het bezit van verboden middelen of methodes door een sporter, zonder medische doeleinden.” Dit onderzoek is nog altijd niet afgesloten, zo bleek vandaag wel weer. Bahrain Victorious is zich echter van geen kwaad bewust. “We werken altijd op basis van de hoogste normen van professionaliteit in de sport. Het team werkt constructief samen met de bevoegde instellingen.”

De ploeg laakt de werkwijze van de betrokken instanties. “Het onderzoek naar de teamleden, dat bijna een jaar geleden begon en geen resultaat opleverde, gaat vlak voor de start van de belangrijkste wielerwedstrijd door en schaadt de reputatie van individuen en Team Bahrain Victorious. Vanwege recente onderzoeken is het team van mening dat de timing van dit onderzoek is gericht op het opzettelijk schaden van onze reputatie.”

“We hopen op meer transparantie en een onafhankelijk onderzoek”

“De huiszoekingen die leden van Team Bahrain Victorious vandaag hebben meegemaakt, zijn een voortzetting van het onderzoek dat begon tijdens de voor ons succesvolle Tour van vorig jaar. Bahrain Victorious was het enige team in de Tour dat tijdens de race werd onderzocht. Op geen enkel moment is de ploeg op de hoogte gebracht van de voortgang en de resultaten van het onderzoek van het parket van Marseille. We hebben herhaaldelijk verzocht om inzage in het dossier, maar zonder succes.”

De ploeg is ervan overtuigd dat er bepaalde dingen niet kloppen in het onderzoek. “De betrokkenen hebben kort na het onderzoek op onrechtmatige wijze informatie verstrekt over de in beslag genomen voorwerpen. Op basis van deze informatie is een artikel gepubliceerd in een medisch vaktijdschrift. Het tijdschrift verklaarde dat het team geen illegale stoffen bezat. Toch doet dit gedrag van de onderzoekers twijfel rijzen over de geloofwaardigheid van het onderzoek, aangezien dergelijke informatie door de Franse autoriteiten in de media komt.”

“Het team krijgt daarentegen geen informatie. De ploeg heeft altijd samengewerkt met de betrokken instanties en zal dat in de toekomst blijven doen. Maar we hopen op meer transparantie, een onafhankelijk onderzoek en een gelijke behandeling van de teams.”