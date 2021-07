Geletruidrager Tadej Pogacar: “Als ik meer tijd kan pakken, doe ik dat”

Tadej Pogačar is vastberaden in de slotweek van de Tour de France ten aanval te trekken om zijn voorsprong in het algemeen klassement te vergroten. “Als ik meer tijd kan pakken, doe ik dat”, zei hij tijdens het persmoment op de tweede rustdag.

Hij oogt nog redelijk fit, maar ook de 22-jarige klassementsleider heeft geleden onder de brandende Franse zon. In rit over de Mont Ventoux leidde dat tot een kleine inzinking, al wist hij daar zonder tijdverlies de dag te eindigen. “Die dag was het superheet. Ik zat zonder water en raakte daardoor cooked. Ik ging over mijn limieten.”

“De andere dagen voelde ik mij redelijk goed en hoefde ik niet over mijn limiet te gaan. Maar ook ik ben moe. De dagen in de hete zon eisen z’n tol, ik ben daardoor ook wat verbrand en slaap minder goed”, vertelt Pogačar, die desondanks met een voorsprong van meer dan vijf minuten de slotweek ingaat.

De komende dagen door de Pyreneeën zal de hitte opnieuw een rol van betekenis gaan spelen. Pogacar deinst er niet voor terug. Hij kijkt uit naar het drieluik door de bergen. “De zeventiende etappe is de zwaarste, maar ook morgen (dinsdag, red.) en donderdag naar Luz-Ardiden kan er nog van alles gebeuren. Ik bekijk nog altijd dag per dag. Als ik meer tijd kan pakken, doe ik dat. Op een slechte dag kan je zomaar veel tijd verliezen, dus is het altijd goed om voorsprong te hebben.”

‘Ik snap dat er vragen gesteld worden’

Tijdens het persmoment werd er ook nog naar de insinuaties gevraagd en mensen die twijfelen aan zijn sportieve prestaties. In tegenstelling tot vorige week, ging Pogačar er ditmaal dieper op in. “Die vragen maken mij niet boos of geïrriteerd. Ik snap dat ze gesteld worden gezien de slechte geschiedenis van deze sport, maar ik wil me daar niet op voorbereiden. Ik spreek uit mijn hart. Ik kom uit een goede familie en ik denk dat ik ben opgevoed tot een correcte jongen. Ik hou gewoon van fietsen en ben niet bezig met valsspel.”

Pogačar ziet het overigens niet zitten om zijn vermogensdata te openbaren om criticasters de mond te snoeren. “Die vraag wordt mij vaak gesteld. Misschien ooit, maar ik zou niet weten wat het zou veranderen. Als ik ze nu zou delen, gaat dat invloed hebben op de tactiek van mijn concurrentie. Maar ik kan je verzekeren dat je goede waardes moet trappen om de Tour de France te winnen.”

