zaterdag 9 maart 2024 om 17:24

Geletruidrager Brandon McNulty kraakt, maar breekt niet: “Morgen moet me beter liggen”

Brandon McNulty moest zijn concurrenten voor de eindzege in Parijs-Nice laten gaan in de laatste kilometers van rit zeven. De Amerikaan wist de schade echter nog enigszins te beperken en behield zodoende zijn gele leiderstrui. “Het was een pittig dagje”, zei de bibberende en vermoeide renner van UAE Emirates in het flashinterview na afloop.

“Het was niet lang, maar het ging constant vol gas”, vervolgde McNulty over de ingekorte etappe naar La Madone d’Utelle. Terwijl deze etappe werd gewonnen door Aleksandr Vlasov, pakte Matteo Jorgenson 19 seconden terug op McNulty. Het verschil tussen de twee is nu nog slechts vier seconden, maar nog wel altijd in het voordeel van laatstgenoemde. “Ik ben blij dat ik de dag ben doorgekomen.”

McNulty moest passen in de laatste kilometers van La Madone d’Utelle. “Ik had even een slecht moment: ik had het koud en mijn benen werden slecht. Maar ik heb zo hard mogelijk gevochten. Het was genoeg om de trui nog een dag te behouden.”

Slotrit

Zondag wacht de slotrit van Parijs-Nice, die (traditiegetrouw) start en finisht in Nice. De etappe finisht niet bergop, maar het gaat onderweg wel constant op en af. “Morgen zal het de hele dag vol gas gaan, verwacht ik. Zo gaat het altijd in die rit. En dan heb je nu ook nog de regen erbij. Het zal een pittige dag worden. Of de rit me ligt? Ik denk dat het me normaal gesproken beter moet liggen dan één lange klim, zoals vandaag het geval was. Maar het wordt sowieso zwaar, dus we zullen zien hoe de benen zijn.”