Mathieu Heijboer lyrisch over tijdrit Vingegaard: “Wordt een andere koers nu”

Video

Voor Mathieu Heijboer, de hoofdverantwoordelijke voor de tijdritten bij Jumbo-Visma, zal het indrukwekkende staaltje dat Jonas Vingegaard heeft laten zien misschien wel extra deugd hebben gedaan. “Ik had het niet verwacht”, zei hij bij WielerFlits.

“Het was natuurlijk heel spannend, maar ik kreeg al snel door dat hij tien seconden sneller was, dat gaf een vertrouwd gevoel, want ik weet dat hij niet snel stilvalt. Ik wist ook dat Pogacar een wissel ging doen, dus dat waren ook nog eens tien seconden cadeau. Maar dat hij het zo snel zou uitbouwen had ik niet verwacht”, aldus de trainer van Jumbo-Visma.

Ondanks de wissel van Pogacar lijkt Vingegaard vooral op de beklimmingen het verschil te hebben gemaakt volgens Heijboer. “Als ik naar de verschillen kijk heeft hij het vooral bergop gepakt. Na het eerste hupje had hij al elf seconden voorsprong. Ik heb niet goed kunnen zien hoeveel sneller hij was op de tweede klim, maar op het laatste stuk vals plat liep hij zeker uit, wat logisch is op de tijdritfiets.”

Teamprestatie

Ondanks dat Vingegaard uitgerekend op het terrein van Heijboer het verschil maakt, blijft hij bescheiden. “Ik doe dit niet alleen, het is een grote groep die ermee bezig is. De mechaniekers trekken denk ik ook een biertje open straks. Het is echt een teamperformance. We hebben het goed voor elkaar. We hebben dit jaar klappen gehad in de tijdrit, maar de twee belangrijkste hebben we gewonnen.”

Tot slot keek ook Heijboer nog vooruit op wat komen gaat deze Tour, die volgens hem nog niet beslist is. “Het wordt een andere koers met een andere tactische dynamiek. Pogacar blijft de beste renner ter wereld. Die geeft niet zomaar op. Hij is echt wel bezig met plannen voor morgen”, sloot hij behoedzaam af.