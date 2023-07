Gehavende Fabio Jakobsen: “Hoe ik door deze dagen kom? Geen idee”

Fabio Jakobsen staat vandaag voor een zeer zware opdracht. Als sprinter is een bergrit met twee serieuze beklimmingen al geen pretje, maar de renner van Soudal Quick-Step is ook nog eens flink gehavend na een val in de slotfase van de vierde etappe. “Ik heb al betere dagen gehad”, klonk het niet al te optimistisch voor de start.

De Europese kampioen staat ondanks een flinke smakker ‘gewoon’ aan het vertrek van de eerste rit door de Pyreneeën, maar de rappe man is wel flink gehavend. “Ik ben vannacht wakker geworden. Even uit bed, dan weer naar bed. Het was geen vlekkeloze nacht”, liet Jakobsen weten aan onder meer Sporza. “Mijn hele rechterkant is gekneusd. Links ben ik ook stijf, eigenlijk mijn hele lichaam. Dat is normaal als je met 50 km/u op het asfalt knalt.”

Volgens Danny van Poppel ging Jakobsen door een onbedoeld manoeuvre van Jasper Philipsen onderuit, maar Jakobsen zelf tast nog wat in het duister. “Wat er gisteren precies gebeurd is? Ik kreeg een soort duwtje vanaf links en val rechts over een achterwiel. Ik kon er zelf niet heel veel aan doen. Helaas zijn er geen helikopterbeelden, dan zou het beter te zien zijn. Maar het resultaat is dat ik op de grond lag, niet kon sprinten en nu half ingepakt voor lastige dagen sta.”

Vandaag krijgen de renners op weg naar Laruns met de Col du Soudet (buitencategorie) en de Col de Marie Blanque (eerste categorie) twee lastige beklimmingen voorgeschoteld. Het zal Jakobsen toch de nodige angst inboezemen. “Hoe ik door deze dagen kom? Geen idee”, aldus de snelle Nederlander.