Gefrustreerde Mihkel Räim zoekt naar ploeg: “Ik ben niet iemand die zomaar stopt”

Mihkel Räim heeft nog altijd geen nieuwe werkgever gevonden voor 2021, nadat Israel Start-Up Nation zijn contract in de WorldTour niet verlengde. De 27-jarige Est raakt er behoorlijk gefrustreerd van, vertelt hij in gesprek met WielerFlits. “Alle ploegen zijn vol en de budgetten zijn kleiner, maar ik probeer nog steeds om iets te vinden”, aldus Räim.

De sprinter, die begin 2020 de openingsrit in de Tour of Antalya won en in 2018 doorbrak met winst in de Belgische semi-klassieker Great War Remembrance Race, is nog niet klaar als profrenner. “Ik wil sommige mensen laten zien dat ze een fout hebben gemaakt door mij niet aan te trekken. Alleen is het heel moeilijk om een ploeg te vinden, ook bij de kleine teams”, geeft hij aan.

‘Als ik mij terug moet knokken, dan gaat mij dat lukken’

Op social media leek Räim met ‘The End’ te hinten op het einde van zijn carrière (zie de tweet onderaan), maar dat is niet zo. “Het was bedoeld als einde van mijn hoofdstuk bij Israel Start-Up Nation, maar ook als einde van de hoop dat ik in 2021 weer voor een WorldTour-ploeg of een ProTeam zou rijden”, geeft hij aan. “Ik heb wel wat gesprekken met continentale teams, maar dat is nog niet heel concreet.”

Räim geeft zichzelf de tijd om een nieuwe ploeg te vinden. “Ik ben niet de persoon die zomaar even stopt”, is hij duidelijk. De Est voelt zich niet te groot voor een conti-ploeg. “Er zijn veel goede renners op continentaal niveau, alleen denk ik dat ik meer verdien dan dat, in een ProTeam of in de WorldTour. Maar als ik mij via een conti-ploeg terug kan knokken, dan gaat mij dat lukken.”

Frustratie

“Ik wil laten zien dat sommige mensen fout zaten in hun keuze. Zoveel profploegen nemen renners aan die geld meenemen, met een eigen sponsor. Dat is belachelijk moeilijk en verdrietig voor mij”, aldus Räim, die toch goede uitslagen kan voorleggen in onderhandelingen. Sinds 2016 wist hij jaarlijks minimaal een UCI-zege te behalen. “Dat frustreert mij het meest. Ik heb een paar behoorlijke uitslagen, en de laatste vijf jaar elk jaar wel overwinningen. Natuurlijk zijn het niet de grootste zeges, maar de statistiek is wel goed…”