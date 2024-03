dinsdag 5 maart 2024 om 17:43

Gefrustreerde Evenepoel haalt uit naar ex-ploegmaat Declercq: “Dat was echt smerig”

Remco Evenepoel was op zijn zachtst gezegd niet blij na de ploegentijdrit in Parijs-Nice. De Belg leek met zijn ploeggenoten van Soudal Quick-Step op weg naar ritwinst, maar kende een stevige terugval. En dan was er onderweg nog een incident met zijn oud-ploeggenoot Tim Declercq.

Evenepoel was na afloop zichtbaar gefrustreerd in gesprek met Sporza en VTM. Daarbij moet zijn oud-ploegmaat Declercq, die tegenwoordig uitkomt voor Lidl-Trek, het ontgelden. “Hij bleef voor ons rijden in een technische bocht en ging niet aan de kant”, schetst Evenepoel. “Een bedankje aan hem. Dat was echt smerig. Tim mag dan wel een ex-ploegmaat geweest zijn, maar zoiets doe je niet. Of hij het met opzet deed? Ik hoop van niet, maar het kan wel.”

De kopman van Soudal Quick-Step baalt daarnaast van het tijdsverlies (22 seconden) op UAE Emirates, de ploeg die de snelste tijd wist te klokken aan de finish. Opvallend, want aan het tussenpunt na veertien kilometer was de Belgische formatie nog zeventien tellen sneller. Evenepoel en co kregen in het tweede deel van de ploegentijdrit echter te maken met veranderende weersomstandigheden.

“Het zat ons vandaag niet mee”

“We hadden twintig seconden voorsprong op UAE Emirates aan het tussenpunt en in het stuk naar beneden kan je bijna geen tijd verliezen. Maar het is simpel: de regen is gevallen en de wind draaide. In de laatste kilometers zijn er enkele technische bochten. Als je die met volle snelheid kunt nemen, scheelt dat toch 4 à 5 seconden per bocht.”

“Het zat ons niet mee vandaag”, is dan ook zijn conclusie. “Als je ziet dat we iedereen overklassen in het eerste deel van de tijdrit bewijst het dat onze ploeg supergoed is. Het zat nu gewoon niet mee.”