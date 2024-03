dinsdag 5 maart 2024 om 18:56

Remco Evenepoel excuseert zich bij Tim Declercq: “Dan is het voor mij ook goed”

Remco Evenepoel wees na afloop van de ploegentijdrit in Parijs-Nice met een beschuldigende vinger naar zijn ex-ploeggenoot Tim Declercq. Die laatste zou Evenepoel onderweg hebben gehinderd, maar Declercq is zich van geen kwaad bewust.

Evenepoel was na afloop zichtbaar gefrustreerd en haalde uit naar zijn oud-ploegmaat, die tegenwoordig uitkomt voor Lidl-Trek. “Hij bleef voor ons rijden in een technische bocht en ging niet aan de kant. Een bedankje aan hem. Dat was echt smerig. Tim mag dan wel een ex-ploegmaat geweest zijn, maar zoiets doe je niet. Of hij het met opzet deed? Ik hoop van niet, maar het kan wel.”

Declercq heeft inmiddels ook gereageerd in de Belgische media. “Het was ongewild, maar het kan gebeuren. Ik zie niet in wat ik eraan kon doen”, citeert Het Nieuwsblad. “In principe had die motor voor mij moeten zeggen: ze zijn daar. Vanuit de auto konden ze niets in het oortje zeggen, want dan hoorden de eerste mannen dat ook en dat is mega verwarrend. Dan had ik mooi aan de kant gegaan, want dit is het laatste wat ik zou doen.”

“Op de top van de klim zeiden ze: ze zijn op 500 meter achter u. Ik dacht: ja, 500 meter. Ik keek voor die bocht achter mij en zag enkel een motor, nog geen renners. Maar die mannen zijn met zo’n hoge snelheid afgekomen, twintig tot dertig kilometer per uur sneller dan mij… Op een recht stuk kan je ver achter je kijken en ga je aan de kant. Maar op dat stuk dus niet.”

Evenepoel excuseert zich: “Dan is het voor mij ook goed”

“Remco zou mij toch moeten kennen als persoon, dat ik zoiets nooit met opzet zou doen”, vervolgt Declercq. “‘Het kan wel’, dat vind ik een beetje jammer dat hij dat zegt. Ik wil het ook niet op de spits drijven. Hij zei het in ‘the heat of the moment’.”

“Ik vind zelf het ook vervelend als je iemand hindert. Ik zou nooit iemand opzettelijk willen hinderen. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij heeft zich al persoonlijk geëxcuseerd en dan is het voor mij ook goed.”