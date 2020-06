Tour 2020: B&B Hotels-Vital Concept kondigt voorselectie, zonder Slagter, aan dinsdag 2 juni 2020 om 14:49

De Tour de France (29 augustus-20 september) begint pas over goed drie maanden in kuststad Nice, maar B&B Hotels-Vital Concept heeft nu al een voorselectie van tien renners op papier. Zo maken Bryan Coquard en Pierre Rolland kans op een uitverkiezing, de naam van Tom-Jelte Slagter ontbreekt dan weer.

Teammanager Jérôme Pineau liet in een videoboodschap weten dat tien renners kans maken op een plek in de Tourselectie. De oud-renner van onder meer Bouygues Telecom en Quick Step reed zelf dertien keer de Ronde van Frankrijk. “Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden, gezien de moeilijke situatie waar we nu in zitten.”

Het gaat om de volgende renners van B&B Hotels-Vital Concept: Coquard, Rolland, de Belgen Debusschere en Backaert, Cyril Barthe, Cyril Gautier, Quentin Pacher, Maxime Chevalier, Sebastian Schönberger en Kévin Reza. Er zullen binnenkort nog twee coureurs afvallen. De ploeg mag acht renners selecteren voor de aankomende Tour.

Geen Slagter en Vichot

Arthur Vichot en Tom-Jelte Slagter maken opvallend genoeg geen deel uit van de voorselectie voor de Franse ronde. Slagter koos na twee seizoenen bij Dimension Data voor een avontuur op ProContinentaal niveau. De 30-jarige puncheur reed dit jaar al drie rittenkoersen met de Saudi Tour, Tour de la Provence en Tour des Alpes Maritimes et du Var. Zijn beste resultaat is een vierde plek in de openingsrit van de Saudi Tour.

De 31-jarige Vichot werd twee jaar geleden aangetrokken en moest een van de speerpunten worden van de ploeg, maar de tweevoudig wegkampioen kreeg af te rekenen met fysieke problemen en een virale infectie. Vichot – in het verleden ook winnaar van de Tour du Haut Var en de Tour de l’Ain – wist hierdoor niet zijn gebruikelijke niveau te halen en ziet nu een achtste Tourdeelname aan zijn neus voorbij gaan.