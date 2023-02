Geen Silvan Dillier in Parijs-Nice: Zwitser kampt met breuk in scaphoïd

Zoek in de komende editie van Parijs-Nice (5-12 maart) niet naar Silvan Dillier. De 32-jarige Zwitser van Alpecin-Deceuninck kwam afgelopen zondag ten val in Kuurne-Brussel-Kuurne en heeft last van een breuk in de scaphoïd, ook wel het scheepsbotje genoemd.

Dillier reed zondag met Kuurne-Brussel-Kuurne zijn eerste koers van 2023, maar moest wegens een valpartij vroegtijdig opgegeven. De Zwitserse hardrijder blijkt last te hebben van een breuk in de scaphoïd en moet dus passen voor Parijs-Nice.

Het is nog onduidelijk wanneer Dillier weer een rugnummer kan opspelden. De nummer twee van Parijs-Roubaix 2018 kende de laatste jaren wel vaker fysieke malheur. Zo brak hij in 2019 en 2021 zijn sleutelbeen.