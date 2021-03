Geen Rund um Köln dit jaar: “Ook niet uitstellen naar de herfst”

De organisatie van Rund um Köln heeft moeten besluiten om de wedstrijd voor het tweede jaar op rij te annuleren. De Duitse eendagskoers kan niet doorgaan op 6 juni, de datum die de wedstrijd momenteel nog inneemt op de UCI-kalender. “We gaan onze koers ook niet uitstellen naar de herfst”, schrijft de organisatie.

“We hoopten lange tijd dat we Rund um Köln konden organiseren door het Bergische Land, maar ons optimisme was gebaseerd op een dalende lijn in de coronabesmettingen en een snelle vaccinatiecampagne”, staat in een statement. “Maar iedereen ziet dat de coronabesmettingen oplopen en de vaccinaties helaas ver achter blijven bij de verwachtingen.”

Aangezien de regionale autoriteiten niet verder dan een maand vooruit durven te kijken, lijkt goedkeuring voor Rund um Köln ver weg. “Daarom moeten we Rund um Köln en de toertochten annuleren, met pijn in het hart. We hadden het ons graag anders voorgesteld. We gaan het ook niet uitstellen tot de herfst en dan tegelijk met allemaal andere wedstrijden plaatsvinden”, aldus de organisatie.

Ook vorig jaar ging Rund um Köln niet door vanwege de coronacrisis. De laatste winnaar in de Domstad is nog altijd Baptiste Planckaert, die er in 2019 won.