Geen individuele prijzen voor Van Vleuten, Lavreysen en Kimmann op Sportgala

Annemiek van Vleuten, Harrie Lavreysen en Niek Kimmann hebben op het Sportgala naast de individuele prijzen gegrepen. De wielrenster, de baanwielrenner en de BMX’er waren vanwege hun olympische titels genomineerd in de categorieën Sportvrouw en Sportman van het Jaar, maar hadden ook flinke concurrentie.

De titel Sportvrouw van het Jaar ging naar atlete Sifan Hassan. Zij won op de Olympische Spelen goud op de 5.000 en de 10.000 meter, en brons op de 1.500 meter. Het leverde haar op het Sportgala de meeste stemmen op. Van Vleuten, die vanwege een trainingskamp in Colombia niet aanwezig was, en shorttrackster Suzanne Schulting bleven daardoor met lege handen achter.

Vooraf lieten Lavreysen en Kimmann al weten dat ze waarschijnlijk alleen voor de gezelligheid naar het Sportgala gingen, omdat hun tegenstander in de categorie Sportman van het Jaar Max Verstappen was. De Formule 1-coureur behaalde eerder deze maand de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport en bracht daarmee een groot deel van Nederland in vervoering. Op het Sportgala werd die F1-titel van Verstappen bekroond met de titel Sportman van het Jaar.

Overigens bleef Harrie Lavreysen niet helemaal zonder lege handen. Met de teamsprinters werd hij uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar 2020/2021. Eerder deze week werd de baansprinter ook al verkozen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland; Annemiek van Vleuten werd Wielrenster van het Jaar.