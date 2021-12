Annemiek van Vleuten is Wielrenster van het Jaar 2021

Video

Annemiek van Vleuten heeft de Keetie van Oosten-Hage Trofee in ontvangst genomen. De 39-jarige wielrenster van Movistar won de trofee voor de derde keer. Van Vleuten veroverde in 2021 onder meer goud in de wegrit en zilver in de tijdrit, beide op de Olympische Spelen.

De Keetie van Oosten-Hage Trofee wordt elk jaar uitgereikt voor de beste Nederlandse Wielrenster van het Jaar. De leden van organisator Club 48 en het publiek van WielerFlits gaven Van Vleuten de meeste stemmen. Zij kende met haar gouden en zilveren medaille in Tokio een sterk seizoen.

Verder won Van Vleuten in 2021 ook de Ronde van Vlaanderen, de Clásica San Sebastián en Dwars door Vlaanderen. De Nederlandse werd daarnaast derde op het WK tijdrijden in België, dat gewonnen werd door Ellen van Dijk.

Van Dijk was ook genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee, net als Lucinda Brand, Shanne Braspennincx, Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Demi Vollering, Marianne Vos en Kirsten Wild.

Derde titel voor Van Vleuten

Van Vleuten werd in 2017 en 2019 al Wielrenster van het Jaar. Vorig jaar was de trofee voor Anna van der Breggen, nadat ze wereldkampioen werd in zowel de wegrit als de tijdrit. De recordhoudsters van de Keetie van Oosten-Hage Trofee zijn Leontien van Moorsel en Marianne Vos, met allebei maar liefst negen overwinningen.

Laatste tien winnaressen Keetie van Oosten-Hage Trofee

2021: Annemiek van Vleuten

2020: Anna van der Breggen

2019: Annemiek van Vleuten

2018: Anna van der Breggen

2017: Annemiek van Vleuten

2016: Anna van der Breggen

2015: Anna van der Breggen

2014: Marianne Vos

2013: Marianne Vos

2012: Marianne Vos