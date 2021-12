Harrie Lavreysen uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar 2021

Video

Harrie Lavreysen is voor het eerst uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland. De baansprinter stapelde de successen en titels op elkaar in 2021 en mag daardoor de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst nemen. Hij is de opvolger van Mathieu van der Poel, die de afgelopen twee jaar won.

Hattrick Harrie is een begrip in het baanwielrennen. Op de Olympische Spelen greep Lavreysen goud op de individuele sprint, de teamsprint en brons op de keirin, waarna hij ook op het WK en het EK baanwielrennen het beste in zichzelf naar boven haalde. Lavreysen mag zich wereldkampioen sprint, keirin en teamsprint noemen en daarnaast ook Europees kampioen sprint en teamsprint. Zijn succesjaar sloot hij af met winst in het sprintklassement van de nieuwe UCI Track Champions League.

De 24-jarige Lavreysen werd eerder dit jaar ook al twee keer (in augustus en oktober) uitgeroepen tot Wielrenner van de maand. Daardoor was hij automatisch geplaatst voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar.

Stevige concurrentie

De Brabantse sprinter kreeg de meeste stemmen van de leden van organisator Club 48 en het publiek, dat via WielerFlits mocht stemmen. Andere genomineerden waren Dylan van Baarle, David Dekker, Tom Dumoulin, Lars van der Haar, Jeffrey Hoogland, Taco van der Hoorn, Fabio Jakobsen, Niek Kimmann, Bauke Mollema en titelverdediger Mathieu van der Poel.

Vanwege de coronamaatregelen was het Wielergala dit jaar anders dan anders, namelijk via een uitzending die te zien was op Eurosport en ook via het YouTube-kanaal van WielerFlits.

Laatste tien winnaars Gerrit Schulte Trofee

2021: Harrie Lavreysen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Tom Dumoulin

2017: Tom Dumoulin

2016: Tom Dumoulin

2015: Tom Dumoulin

2014: Tom Dumoulin

2013: Bauke Mollema

2012: Niki Terpstra