Geen BK tijdrijden voor Thomas De Gendt

Wout van Aert verdedigt zijn titel op het BK tijdrijden niet. Maar er zijn nog afwezigen. Ook Thomas De Gendt en Tim Wellens geven verstek. Zij bereiden zich in Monaco voor op de Tour de France.

Vooral de afwezigheid van Thomas De Gendt is opvallend. De Gendt is immers een vaste klant op Belgische tijdritkampioenschappen. De voorbije twaalf jaar stond hij er tien keer aan de start. Zijn beste prestatie was een zilveren medaille in 2018. Daarnaast werd hij ook al vier keer vierde en een keer vijfde.

Morgen is de Lotto Soudal-renner er dus niet bij. De Gendt vertoeft in Monaco. “Samen met Tim Wellens las ik deze week nog wat extra trainingen in de bergen in, in functie van de Ronde van Frankrijk. Pas vrijdag kom ik terug naar België.” De Gendt zal dit jaar zowel de Giro, Tour als Vuelta afwerken. Ook Tim Wellens zelf, die in 2014 zilver pakte op het BK tijdrijden, is er in Ingelmunster niet bij.