Geen baan- en wegwielrennen op Europese Spelen 2023

In 2023 zal in het Poolse Krakau de derde editie van de Europese Spelen plaatsvinden, maar dan wel zonder het baan- en wegwielrennen. Dat laat Enrico della Casa, de nieuwe voorzitter van de Europese wielerunie, weten aan DirectVelo.

Voor het baanwielrennen is er een groot logistiek probleem. “Er is een te grote afstand tussen de wielerbaan van Krakau en daar waar het evenement zal plaatsvinden. En wat betreft het wegwielrennen. Het is moeilijk om renners te verleiden tot deelname aan de Europese Spelen, aangezien een week later al de nationale kampioenschappen op het programma staan”, klinkt het uit de mond van Della Casa.

Over twee jaar is er in Krakau wel ruimte voor het mountainbiken en BMX Freestyle. De voorlopig laatste Europese Spelen werden in 2019 gehouden in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, met toen nog gewoon de belangrijkste nummers uit het baan- en wegwielrennen. Lorena Wiebes en Davide Ballerini waren succesvol in de wegrit, Marlen Reusser en de inmiddels gestopte Vasil Kiryienka bleken de beste tijdrijders.

De eerste editie van het Europese evenement was in 2015 in Bakoe, Azerbeidzjan.