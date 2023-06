Niets aan te doen: Europese mountainbiketitel prooi voor Puck Pieterse

Puck Pieterse is de nieuwe Europese kampioene cross country op de mountainbike. De 20-jarige Nederlandse domineerde de wedstrijd in Polen van de eerste tot de laatste ronde. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner moest zich tevredenstellen met het zilver, de Zwitserse Sina Frei met brons.

Opvallend: het officiële Europees kampioenschap mountainbike van het UEC is dit jaar onderdeel van de Europese Spelen in en rond het Poolse Krakau. Alleen de cross country voor mannen en vrouwen elite staan daar op het programma, maar dat maakt het kampioenschap niet minder belangrijk. Er zijn immers 150 punten te sprokkelen voor de Olympische Spelen van 2024.

Pieterse al snel solo

Na de vele regen van de afgelopen dagen, konden de rensters vanmiddag rekenen op zonnige temperaturen. De Franse Loana Lecompte verdedigde haar titel, maar die wilde ze niet zonder slag of stoot afstaan. De 23-jarige titelverdedigster nam de snelste start, met drievoudige wereldkampioene Jolanda Neff in haar kielzog. Van topfavoriete Puck Pieterse op dat moment nog geen spoor, maar op het eerste het beste stukje bergop na vijf minuten snelde ze alsnog naar de leiding.

Met al haar explosiviteit liet Pieterse er geen gras over groeien. De piepjonge Nederlandse ging als een gek tekeer en werd alleen gevolgd door de wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. Alleen ging ze daarbij misschien iets te onstuimig te werk, want Pieterse ging nog in de openingsronde tegen de vlakte. Zonder erg gelukkig, want even snel was ze weer weg.

Bij de tweede aanval van Pieterse was het wel prijs. Ferrand-Prévot slaagde er deze keer niet in om haar wagonnetje aan te haken. Het tempo van de piepjonge Pieterse, die vorige week in de Wereldbeker van Leogang ook al indruk maakte, lag simpelweg een pak hoger dan dat van haar concurrentes. Na een rondje leidde ze met een gat van twintig seconden op de Deense Laura Stigger, de Zwitserse Sina Frei en Ferrand-Prévot.

Even Zwisters tegengas

Toen Frei ook het gezelschap kreeg van enkele landgenotes, leken de Zwitsers zich even te verenigen in achtervolging op de Nederlandse. En dat leverde op! Jolanda Neff halveerde de achterstand ten opzichte van Pieterse in ronde twee van meer dan een halve minuut tot op slechts twaalf seconden. Maar even snel als Neff terrein goedmaakte op de Nederlandse, bekocht ze haar inspanningen een ronde later. Op die manier moest Pieterse alleen de Oostenrijkse Mona Mitterwallner binnen de halve minuut dulden.

In de laatste twintig minuten van de wedstrijd was het zaak voor Pieterse om geen fouten meer te maken. De vicewereldkampioene in het veldrijden bleef haar eigen tempo opleggen en kwam nooit nog in de problemen. Nadat ze zich vorig jaar tot Europese kampioene mountainbike bij de beloften kroonde, mag ze nu voor het eerst de blauw-witte trui bij de elites aantrekken. Een grote stap richting haar grote doel: de gouden medaille op de Olympische Spelen van volgend jaar.

Europees kampioenschap mountainbike 2023

Uitslag cross country, vrouwen elite

1. Puck Pieterse

2. Mona Mitterwallner

3. Sina Frei

4. Jolanda Neff

5. Loana Lecompte

6. Anne Terpstra

7. Caroline Bohé

8. Steffi Häberlin

9. Fem van Empel