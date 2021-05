Gaviria wordt zonder zadel vijfde: “Een van mijn langste kilometers ooit!”

Fernando Gaviria kwam in massasprint van de dertiende etappe van de Giro d’Italia zonder zadel over de streep. In de laatste kilometers was de Colombiaanse sprinter van UAE Emirates zijn zitje namelijk verloren. Desondanks wist hij op de vijfde plaats beslag te leggen.

Gaviria kampte in de slotkilometers met wat mechanische problemen en verloor daarbij zijn zadel. Daardoor kon hij de laatste meters niet in een ideale positie sprinten. Toch wist de Colombiaan zich aan de situatie aan te passen, bleef hij kalm en probeerde hij met veel snelheid het gat naar de ontsnapte Edoardo Affini te dichten.

“Dit was een van de langste kilometers van mijn leven!”, liet Gaviria na afloop via zijn ploeg weten. “Jammer genoeg had ik op het verkeerde moment een mechanisch probleem, maar toch wist ik in de sprint er nog het beste van te maken. Wel moest ik van ver aangaan. Ik kijk alweer uit naar de volgende sprint en wil zeker nog een keer winnen deze Giro.”