Gaudu mikt op podium in Tour 2023, Madouas zet vol in op voorjaarsklassiekers

Niet alleen Thibaut Pinot kent zijn hoofddoel voor 2023, ook Groupama-FDJ-kopmannen David Gaudu, Valentin Madouas, Arnaud Démare en Stefan Küng hebben hun plannen ontvouwd. Zo mikt Gaudu op een goed eindklassement in de Tour de France. “Het parcours past goed bij mij en laat mij dromen”, zegt hij daarover.

“De Tour is een wedstrijd die voor mij zeer succesvol is geweest en die me sinds het begin van mijn carrière, vooral dit jaar, veel emoties heeft bezorgd”, aldus de 26-jarige Gaudu, die al vijf keer aan de start stond in de Tour. “We zijn erin geslaagd om de vierde plaats te veroveren dit jaar, maar we mikken steeds hoger: het podium. Het parcours van 2023 bevat een lastige tijdrit en veel bergetappes, voor een van de meest bergachtige Tours die ik heb gezien.”

Arnaud Démare durft nog niet uit te spreken dat hij voor de Tour de France gaat. Die kans is wel groot en dan zal dat waarschijnlijk gebeuren met Bram Welten als lead out. Démare spreekt wel een ander doel uit. “De mijlpaal van 100 overwinningen, dat zou echt geweldig zijn. In de geschiedenis van het Franse wielrennen hebben alleen Hinault, Jalabert en Anquetil dat cijfer bereikt, maar in tegenstelling tot die drie kampioenen lukte het mij namens een ploeg: Groupama-FDJ”, geeft hij aan.

“Ik herinner me tien jaar geleden nog, toen ik neoprof was… Ik had vijf overwinningen op mijn naam staan en dat was al ongelooflijk voor mij. De symbolische lat van de 100 zeges is volgend jaar haalbaar en ik ben zeer gemotiveerd om er alles aan te doen om dit doel te bereiken. Ik hoop dit natuurlijk te bereiken door mijn armen op te steken in de grootste wedstrijden.”, aldus Démare.

‘Wens om een monument te winnen is nog groter’

Valentin Madouas verraste vorig jaar met zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor hem het teken om op de ingeslagen weg door te gaan. “Voor de klassiekers en de grote wedstrijden hebben wij met de ploeg een duidelijk doel, dat is winnen”, zegt Madouas. “Vorig jaar waren we heel dicht bij een overwinning, maar behaalden veel podiumplaatsen. Dit jaar is de wens om een monument te winnen natuurlijk nog groter. Persoonlijk hoop ik net zo efficiënt te zijn als in 2022 en nog een stap te maken, vooruitgang te blijven boeken en vaker te kunnen winnen.”

Stefan Küng werd afgelopen voorjaar derde in Parijs-Roubaix, maar voor hem staat een wedstrijd centraal: het WK tijdrijden in augustus in Glasgow. “Het hele team is daarbij betrokken en zet alle middelen in werking, op alle gebieden, om de heilige graal te pakken: die regenboogtrui”, aldus de Zwitserse specialist.