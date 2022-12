Thibaut Pinot keert na vijf jaar terug in Giro: “Hoofddoel van het seizoen”

Thibaut Pinot gaat volgend jaar de Giro d’Italia betwisten. De Franse klimmer van Groupama-FDJ reed de Italiaanse rittenkoers twee keer eerder, waarvan de laatste keer in 2018 was toen hij moest opgeven op de allerlaatste dag. “Ik moet revanche nemen in deze legendarische wedstrijd”, zegt Pinot.

“De Giro wordt het hoofddoel van het seizoen, met een duidelijk doel: in bergetappes wil ik winnen van de beste renners ter wereld”, aldus de 32-jarige Pinot. “Al met al is het een bergachtig parcours dat ons te wachten staat, net als voorgaande jaren. Deze Giro wordt waarschijnlijk de zwaarste van de drie grote rondes van het jaar, en daarom is het de ronde die mij het beste ligt.”

In 2017, het jaar dat Tom Dumoulin de Giro won, debuteerde Pinot in La Corsa Rosa met een vierde plaats in het eindklassement. Een jaar later was hij op weg naar een podiumplaats in de Giro, maar op de voorlaatste dag verloor hij door uitputtingsverschijnselen maar liefst 45 minuten. Hij miste daardoor ook de slotetappe naar Rome.

Sindsdien reed Pinot drie keer de Vuelta en drie keer de Tour, met wisselend succes. In 2023 zien we hem dus in actie in de Giro. “De tijd dringt en de voorbereiding is al begonnen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen”, is hij ambitieus. Vandaag presenteerde Groupama-FDJ ook de nieuwe, compleet veranderde tenues voor het nieuwe jaar.