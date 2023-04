Ganna hoopt op pechvrije editie Parijs-Roubaix: “Het is zoals bij Russische roulette”

In aanloop naar Parijs-Roubaix gaat het vooral over het mogelijke duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar er zijn nog meer kapers op de kust. Zo bereidt Filippo Ganna zich minutieus voor op de Hel van het Noorden. “Ik droom ervan om die kassei in mijn handen te hebben, ik ben er klaar voor”, citeert L’Équipe.

De Italiaanse hardrijder keek met de Franse sportkrant alvast vooruit naar komende zondag, als de 120ste editie van Parijs-Roubaix op het programma staat. De renner van INEOS Grenadiers sloeg afgelopen zondag de Ronde van Vlaanderen bewust over, in de hoop zich zo nog beter te kunnen voorbereiden op de Franse klassieker. “Ik heb de dag na Dwars door Vlaanderen een verkenning van 175 km gedaan over alle sectoren.”

“Hoe die verliep? Een beetje zoals de wedstrijd zondag zal verlopen: echt klote!”, lacht Ganna. “Ik begrijp niet dat mensen zeggen dat Roubaix een fantastische wedstrijd is, want dat kun je niet zeggen. Het is leuk voor de mensen die naast de kant staan of het op tv bekijken, maar onder de renners zelf kan niemand zeggen dat het een mooie wedstrijd is. Je moet wel een beetje gek zijn. Het is zo pijnlijk en zwaar voor je lichaam, maar vreemd genoeg wil iedere renner Parijs-Roubaix rijden. Het is een persoonlijke motivatie voor iedereen om zijn eigen geschiedenis te schrijven.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Parijs-Roubaix 2023 – Nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Lees ook: Deelnemers Parijs-Roubaix 2023

Ganna nam al drie keer deel aan de koers, maar wist – mede door pech – nog nooit te schitteren. Daar moet dit jaar echter verandering in komen. “Als je niet valt, kan je vrij eenvoudig voorin in koers komen. Roubaix is alsof je een pistool tegen je hoofd hebt, zoals bij Russische roulette. Elke keer dat je de trekker overhaalt, hoop je dat de kogel er niet uitkomt”, maakt de hardrijder een opvallende vergelijking.

Ganna kijkt wel met vertrouwen uit naar komende zondag. “Ik heb geweldige ploegmaats die me kunnen helpen. Ze vertrouwden me in Milaan-San Remo en ik liet zien dat het niet voor niets was. Ik hoop dat ze me voor Roubaix ook als kopman zullen zien. Ik heb geen kristallen bol hoe het zal lopen, maar ik zal voor elke meter vechten, in de hoop te winnen. Ik droom ervan om die kassei in mijn handen te hebben, ik ben er klaar voor.”